Piden investigar un nuevo episodio de contaminación que pedía cerrar Playa Jardín en San Juan

El PSOE de Tenerife ha denunciado la detección de un episodio de contaminación microbiológica en la zona costera de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, registrado entre el 22 y el 24 de junio.
Según la documentación del sistema estatal Náyade, la incidencia desaconsejaba o prohibía temporalmente el baño, una advertencia que no derivó en el cierre formal de la playa ni en avisos públicos a la población durante las celebraciones de la noche de San Juan, fecha en la que miles de personas acudieron al litoral.
La secretaria general de los socialistas en la Isla, Tamara Raya, y el portavoz en el Ayuntamiento portuense, Marco González, han exigido la convocatoria de un pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife durante el mes de agosto.
La iniciativa busca que la presidenta insular, Rosa Dávila, aclare por qué la reforma por trámite de urgencia del emisario submarino de Punta Brava, anunciada en marzo de 2025, continuaba sin comenzar en junio de 2026.
Sin obras en el emisario más de un año después
La documentación oficial facilitada por el Consejo Insular de Aguas confirma que las actuaciones de emergencia sobre el emisario de Punta Brava no se habían iniciado a 2 de junio de 2026.
Los representantes del PSOE recordaron que las obras de adecuación de la estación depuradora del Valle de La Orotava y la reparación de 240 metros de conducción continúan pendientes de ejecución.
Raya precisó que la formación no atribuye formalmente el origen del vertido a la rotura de la tubería a la espera de los informes técnicos definitivos, pero reclamó transparencia y el esclarecimiento de las causas. La dirigente insistió en que la gestión de las infraestructuras hidráulicas en Canarias requiere la ejecución real de proyectos y no solo compromisos mediáticos.
Falta de notificaciones y dudas sobre el uso de químicos
El registro oficial Náyade reflejó una contaminación de corta duración de tipo microbiológico. Sin embargo, en el punto de muestreo PM5 —ubicado en Playa Chica y cercano a la tubería dañada— figuraba asentada la incidencia pero no los analíticos cuantitativos. Esta discrepancia ha llevado al grupo socialista a solicitar formalmente expedientes a la Dirección General de Salud Pública y al consistorio municipal.
Asimismo, la representación insular del PSOE trasladó su inquietud ante el posible uso intensivo de hipoclorito en el tratamiento de aguas residuales para mitigar puntualmente las mediciones microbiológicas, solicitando avales técnicos que certifiquen la inocuidad ambiental y sanitaria de las medidas aplicadas en la zona de baño.