Jamón ibérico gratis en pleno centro de La Laguna este viernes: fecha, hora y lugar

Los amantes del jamón ibérico tienen una cita en La Laguna. El Mesón de La Laguna ha anunciado para el próximo viernes 31 de julio una degustación gratuita de jamón ibérico Sánchez Romero Carvajal, que tendrá lugar en su establecimiento de la calle Herradores a partir de las 19.30 horas.
La iniciativa permitirá probar el producto cortado en directo por tres cortadores profesionales, según ha informado el propio establecimiento a través de sus redes sociales.
La propuesta tiene una condición sencilla: para participar en la degustación será necesario pedir una cerveza o una copa de vino en el local.
Degustación de jamón ibérico en pleno centro de La Laguna
El evento se celebrará en El Mesón de La Laguna, situado en el número 105 de la calle Herradores, una de las principales vías comerciales y de restauración del casco lagunero.
La cita comenzará a las 19.30 horas del viernes 31 de julio y estará centrada en el jamón ibérico de la firma Sánchez Romero Carvajal.
“Este viernes 31 de julio te invitamos a disfrutar de una degustación gratuita de Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal”, señala el establecimiento en la publicación con la que ha anunciado la convocatoria.
El local añade que tres profesionales se encargarán del corte en directo para que los asistentes puedan apreciar “el aroma, textura y sabor” del producto.
El establecimiento indica que basta con solicitar una cerveza o una copa de vino para acceder a la degustación.
La cita se suma así a las propuestas gastronómicas que se celebran durante el verano en el centro de San Cristóbal de La Laguna, con la calle Herradores como escenario.