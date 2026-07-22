la laguna

Jamón ibérico gratis en pleno centro de La Laguna este viernes: fecha, hora y lugar

La cita será el 31 de julio, a partir de las 19.30 horas, en El Mesón de La Laguna, ubicado en el número 105 de la calle Herradores
Un plato de jamón ibérico perfectamente cortado sobre una mesa. | DA
Un plato de jamón ibérico perfectamente cortado sobre una mesa. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Los amantes del jamón ibérico tienen una cita en La Laguna. El Mesón de La Laguna ha anunciado para el próximo viernes 31 de julio una degustación gratuita de jamón ibérico Sánchez Romero Carvajal, que tendrá lugar en su establecimiento de la calle Herradores a partir de las 19.30 horas.

La iniciativa permitirá probar el producto cortado en directo por tres cortadores profesionales, según ha informado el propio establecimiento a través de sus redes sociales.

La propuesta tiene una condición sencilla: para participar en la degustación será necesario pedir una cerveza o una copa de vino en el local.

Noticias relacionadas
  1. Fernando Cayo, actor de La casa de papel, durante su paseo por San Cristóbal de La Laguna en el que grabó su reflexión sobre España tras el Mundial. | InstagramFernando Cayo, famoso actor de ‘La casa de papel’, habla claro desde La Laguna sobre todo lo que hace grande a España
  2. Celebración del Burger Fest en La Laguna. | DALa Laguna acoge el Burger Fest Canarias con más de 25 restaurantes y conciertos en la Plaza del Cristo

Degustación de jamón ibérico en pleno centro de La Laguna

El evento se celebrará en El Mesón de La Laguna, situado en el número 105 de la calle Herradores, una de las principales vías comerciales y de restauración del casco lagunero.

La cita comenzará a las 19.30 horas del viernes 31 de julio y estará centrada en el jamón ibérico de la firma Sánchez Romero Carvajal.

“Este viernes 31 de julio te invitamos a disfrutar de una degustación gratuita de Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal”, señala el establecimiento en la publicación con la que ha anunciado la convocatoria.

El local añade que tres profesionales se encargarán del corte en directo para que los asistentes puedan apreciar “el aroma, textura y sabor” del producto.

El establecimiento indica que basta con solicitar una cerveza o una copa de vino para acceder a la degustación.

La cita se suma así a las propuestas gastronómicas que se celebran durante el verano en el centro de San Cristóbal de La Laguna, con la calle Herradores como escenario.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas