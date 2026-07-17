Inaudito: el mítico coche de ‘Regreso al futuro’, en la TF-5

Un coche ha llamado la atención de los conductores que circulaban por la TF-5, en Tenerife. Se trata de un DeLorean, el inconfundible modelo deportivo con carrocería de acero inoxidable que la trilogía cinematográfica Regreso al futuro transformó en una máquina del tiempo icónica de la cultura popular.
Las imágenes se han difundido a través de un vídeo compartido recientemente en la red social TikTok por el perfil @silentspotter.
La grabación capta la perspectiva trasera del coche mientras avanza por el carril derecho de la vía tinerfeña, capturando los elementos clave de su silueta: su característico acabado plateado, el diseño de líneas rectas, la persiana de lamas sobre la luneta y los pilotos posteriores divididos en pequeñas secciones cuadradas.
Pese a que el público lo denomina de forma habitual como DeLorean DMC-12, esta última nomenclatura respondió únicamente a la fase de desarrollo del proyecto; el modelo definitivo de producción llegó al mercado simplemente bajo el nombre de DeLorean, constituyendo el único coche que fabricó la compañía fundada por el empresario automotriz John DeLorean antes de su quiebra.
De fracaso comercial a icono del cine de los ochenta
El automóvil fue diseñado en Italia por el prestigioso estilista Giorgetto Giugiaro y comenzó su fase de ensamblaje en el año 1981 en la planta de Dunmurry, ubicada en Irlanda del Norte.
El periodo de fabricación de la empresa terminó de manera abrupta a finales de 1982, aunque los últimos lotes sobrantes de stock se comercializaron ya como modelos pertenecientes al año 1983. En total, la firma produjo alrededor de 9.000 ejemplares.
El impacto visual de este coche se asienta en dos factores técnicos diferenciados: sus puertas con apertura en “ala de gaviota” y los paneles exteriores de la carrocería compuestos por acero inoxidable sin pintar. Lejos de su estética futurista, las prestaciones de su motor trasero —un bloque V6 de 2,85 litros con unos 130 caballos de potencia desarrollado en alianza por Peugeot, Renault y Volvo— resultaban notablemente más discretas que las de los deportivos rivales de su era. De acuerdo con las especificaciones técnicas del vehículo, su aceleración de cero a 100 kilómetros por hora requería unos 9,6 segundos.
Este rendimiento dista sustancialmente de las capacidades mecánicas de la ficción cinematográfica ideada para los personajes de Marty McFly y el doctor Emmett Brown. En las películas de la saga, estrenada a partir de 1985, el DeLorean requería alcanzar las 88 millas por hora —el equivalente a unos 142 kilómetros por hora— para activar los circuitos del tiempo y ejecutar el salto temporal. Su participación en la gran pantalla terminó rescatando del olvido a un modelo de vida comercial efímera.
El valor de mercado de un DeLorean en 2026
Ver un ejemplar de este automóvil clásico matriculado o transitando por la red de carreteras de Canarias constituye un fenómeno excepcional debido a su escasez geográfica. El coste actual de adquisición de este vehículo en el sector de la automoción clásica oscila dependiendo de variables como el año de producción, el kilometraje real, la transmisión equipada, su grado de conservación y el historial de restauraciones certificadas.
El índice internacional especializado Classic.com sitúa la referencia de cotización media de mercado en 59.716 dólares para aquellas unidades que incorporan la caja de cambios automática de tres velocidades, mientras que el valor asciende hasta los 64.974 dólares en el caso de las versiones dotadas de transmisión manual de cinco marchas. Al cambio financiero de julio de 2026, estos importes representan una horquilla estimativa de entre 52.000 y 57.000 euros.
Las unidades en estado de concurso, completamente restauradas o con modificaciones que emulan los accesorios de la película alcanzan cotizaciones significativamente más elevadas en las subastas internacionales. Según el registro reciente de transacciones de la consultora Hagerty, los precios de venta formalizados durante el año 2026 abarcan desde una base de 33.000 dólares para unidades que requieren mejoras mecánicas, hasta importes superiores a los 79.000 dólares en ejemplares con un nivel de conservación óptimo.