Paralizan el desahucio de mujer y sus hijos menores afrontan un desahucio en Tenerife

Una mujer y varios de sus hijos menores afrontaban este martes, 28 de julio, un desahucio en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. El lanzamiento estaba señalado para las 10.00 horas, pero ha sido paralizado, según ha informado Televisión Canaria.
Amigos y familiares de la mujer aseguran a la televisión autonómica recuerdan que la familia se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que no dispone de otro lugar al que trasladarse una vez abandone la vivienda.
Ante esta situación, varios allegados han arroparon en las últimas horas a la familia.
El desahucio ya había sido aplazado
El procedimiento había tenido anteriormente otra fecha señalada. Según la información difundida por Televisión Canaria, el lanzamiento estaba previsto inicialmente para el pasado mes, pero fue aplazado.