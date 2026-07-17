La Policía Nacional pide ayuda urgente para localizar a Juan Pablo, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a Juan Pablo G.M., un hombre de 34 años desaparecido en Canarias, concretamente en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, el pasado 5 de julio.
El cuerpo policial pide a cualquier persona que disponga de información sobre su paradero que se ponga en contacto de inmediato a través del teléfono de emergencias 091.
El desaparecido mide 1,70 metros de estatura, es de constitución física normal, tiene el pelo liso y negro, y los ojos del mismo color, según la descripción facilitada por las fuerzas de seguridad.
La llamada a la colaboración ciudadana es clave en las primeras semanas de búsqueda para aportar cualquier pista que ayude a los investigadores a delimitar su localización en el Archipiélago.
Qué hacer si tiene información sobre la desaparición
La Policía Nacional insiste en la importancia de la rapidez ante este tipo de alertas en Canarias. Si ha visto a Juan Pablo G.M. o dispone de algún dato relevante, puede comunicarlo mediante las siguientes vías oficiales:
- Teléfono de emergencias 091 (Policía Nacional).
- Teléfono de emergencias 112 (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias).
- Asociación SOS Desaparecidos a través de los teléfonos de asistencia activa las 24 horas: +34 649 952 957 o +34 644 712 806.