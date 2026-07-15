La Laguna se vuelca con la final del Mundial de Fútbol 2026: cinco pantallas gratis y música en directo

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), instalará este próximo domingo, 19 de julio, cinco pantallas gigantes en distintos puntos del municipio para que la población pueda seguir en directo la gran final del Mundial de fútbol 2026, en la que la Selección Española luchará por conquistar el título.
Las pantallas estarán ubicadas en la plaza del Tranvía, la plaza San Luis Gonzaga, Punta del Hidalgo, la calle Doctor Olivera y en los aledaños de la Iglesia de la Concepción, donde además se habilitará una zona de ocio con música en directo a cargo de un DJ. Tras la gran acogida registrada durante la retransmisión de la semifinal ante Francia, el Consistorio amplía el número de espacios para que esta histórica cita pueda vivirse en varias zonas del municipio.
El concejal de Deportes y presidente del OAD, Badel Albelo, subrayó que “la Selección Española está haciendo un campeonato extraordinario y creemos que la gran final merece vivirse de una manera especial. Queremos que La Laguna esté a la altura de una cita de esta magnitud, ofreciendo espacios públicos donde los aficionados y aficionadas puedan disfrutar juntos de este encuentro”.
Asimismo, el edil municipal añadió que “hemos ampliado el número de pantallas para facilitar que vecinos y vecinas de distintos núcleos puedan disfrutar de este acontecimiento y seguir acercando los grandes eventos deportivos a los espacios públicos del municipio”.
El encuentro comenzará a las 20:00 horas, hora canaria, y el acceso a las cinco ubicaciones será libre y gratuito hasta completar el aforo. El rival de la Selección Española para la gran final del domingo se conocerá hoy tras el otro enfrentamiento de semifinales entre Inglaterra y Argentina.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Laguna continúa promoviendo los espacios públicos como lugares de encuentro y participación en torno al deporte, favoreciendo que la afición pueda animar a la Roja en una jornada histórica.