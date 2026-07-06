El Ejército despliega tropas en Tenerife: los motivos de la vigilancia militar desde el 7 de julio

A partir de este martes, 7 de julio de 2026, el Subgrupo Táctico Bravo del Regimiento de Infantería Tenerife 49 iniciará un despliegue de seguridad en la Isla de Tenerife. Los motivos principales de esta movilización de tropas de la Brigada Canarias XVI responden a la necesidad de reforzar la vigilancia de los espacios terrestres, disuadir potenciales amenazas y consolidar la soberanía nacional en territorio insular en tiempos de paz.
Esta operación, coordinada por el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, no guarda relación con una alerta o crisis de seguridad inmediata. Se trata de misiones de presencia rutinarias en el Archipiélago que buscan aumentar el conocimiento del terreno por parte de las unidades y estrechar el vínculo social con la comunidad local tinerfeña.
Cuáles son los objetivos de las Fuerzas Armadas en la Isla
Según ha detallado el Ministerio de Defensa, los motivos específicos que justifican la presencia de los soldados del Regimiento Tenerife 49 en el entorno geográfico de la Isla de Tenerife se dividen en tres ejes estratégicos fundamentales:
- Vigilancia y disuasión: Mantener un control activo y preventivo sobre los espacios de soberanía terrestre del Estado en el territorio de las Islas.
- Reconocimiento del terreno: Permitir que los efectivos del Subgrupo Táctico Bravo analicen la orografía física del entorno tinerfeño y comprendan mejor su realidad social.
- Integración ciudadana: Fomentar el acercamiento y la confianza mutua entre la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas (FAS).
Quién lidera el despliegue militar terrestre en Canarias
El encargado de planificar, supervisar y dirigir estas maniobras militares en las Islas Canarias es el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. El alto mando ejerce de manera simultánea como comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT).
Desde esta estructura jerárquica de la defensa nacional, el teniente general Julio Salom se ocupa de diseñar las operaciones de presencia militar no solo en el entorno canario, sino también en las Islas Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Todo el despliegue se ejecuta en continua cooperación y coordinación con las autoridades civiles competentes del Archipiélago.