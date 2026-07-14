Termómetros en alza en Canarias: la previsión del tiempo de la Aemet

El tiempo en Canarias registrará un ascenso de las temperaturas en las zonas de interior durante este martes, 14 de julio de 2026. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago experimentará una jornada marcada por intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día, estabilidad en las costas y rachas de viento fuertes en las altas cumbres de Tenerife.
Los termómetros se mantendrán sin grandes variaciones en el litoral, pero las máximas subirán de forma ligera a moderada en las medianías y zonas altas de las Islas. El viento soplará moderado de componente nordeste en las capas bajas, mientras que en las cumbres predominará la dirección suroeste.
La previsión del tiempo de la Aemet, isla a isla:
Tenerife
Cielos con intervalos nubosos en el norte al principio y final del día, así como en el resto de la costa por la mañana. En el resto de la Isla, predominará el cielo poco nuboso con evolución por la tarde en el interior. Las temperaturas seguirán estables en la costa y subirán en el interior. El viento será del nordeste flojo a moderado, cobrando intensidad en el este, mientras que en altas cumbres se espera viento fuerte con rachas muy fuertes del suroeste.
Santa Cruz de Tenerife: 20°C de mínima y 27°C de máxima.
La Palma
Intervalos nubosos generalizados por la mañana que darán paso a amplios claros durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables en las zonas costeras, mientras que en el interior se registrará un ascenso, especialmente en las máximas. El viento soplará flojo del nordeste al principio, aumentando a moderado con el paso de las horas.
Santa Cruz de La Palma: 19°C de mínima y 24°C de máxima.
La Gomera
Presencia de nubes en el norte durante las primeras y últimas horas de la jornada. El resto de la Isla permanecerá poco nuboso, salvo por intervalos de evolución en el suroeste a partir del mediodía. Temperaturas costeras estables y termómetros en ascenso en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con mayor intensidad en los extremos este y noroeste.
San Sebastián de La Gomera: 20°C de mínima y 27°C de máxima.
El Hierro
El norte registrará intervalos nubosos al amanecer y al anochecer. Cielos despejados en el resto del territorio herreño, con nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso en el interior y el viento soplará flojo del nordeste.
Valverde: 15°C de mínima y 23°C de máxima.
Gran Canaria
El norte de la Isla registrará nubosidad a primeras y últimas horas, mientras que el suroeste verá intervalos nubosos por la mañana. Cielos despejados en el resto del territorio. Las temperaturas máximas subirán de forma moderada en el interior. El viento del nordeste será moderado, intensificándose en los litorales noroeste y sureste.
Las Palmas de Gran Canaria: 22°C de mínima y 26°C de máxima.
Lanzarote
Cielos despejados con algunos intervalos nubosos de madrugada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento soplará de flojo a moderado de componente nordeste.
Arrecife: 20°C de mínima y 26°C de máxima.
Fuerteventura
Predominio de cielos poco nubosos con nubes dispersas de madrugada. Los termómetros continuarán estables, a excepción de un ligero ascenso de las máximas en la vertiente oeste. El viento se mantendrá entre flojo y moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 21°C de mínima y 26°C de máxima.
Estado del mar
La Aemet prevé para este martes vientos del este o noreste con fuerza 3 o 4. El estado del mar oscilará entre rizada y marejadilla, aumentando de forma progresiva a marejada en algunas zonas. Se espera mar de fondo del oeste o noroeste con olas de uno a dos metros de altura.