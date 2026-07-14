Puerto de la Cruz embarca hoy a la Virgen del Carmen y San Telmo

Puerto de la Cruz vive hoy una de las fechas principales no solo de sus Fiestas de Julio, sino de todo calendario anual portuense: la tradicional embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo, un acontecimiento religioso y popular que volverá a reunir a varias decenas de miles de personas en el entorno del muelle pesquero.
Como preludio de la gran jornada de este martes, el fin de semana se celebraron otros actos relevantes, como el baile de magos, el sábado, en el recinto festivo instalado en la explanada del muelle, y la misa y procesión en honor del Señor del Gran Poder de Dios, tanto el domingo como ayer, lunes, y la popular sardinada en San Telmo.
El alcalde portuense, Leopoldo Afonso, destacó que “las Fiestas de Julio representan uno de los momentos de mayor unión y emoción para nuestra ciudad. Durante estos días se encuentran la fe, la cultura popular y la tradición marinera que han dado forma a la identidad del Puerto de la Cruz durante generaciones”. Agradeció también “el trabajo de todas las áreas municipales, colectivos, hermandades, cuerpos de seguridad, voluntarios y profesionales que hacen posible una programación tan amplia”, al tiempo que invitó a vecinos y visitantes “a disfrutar de cada acto con alegría, respeto y orgullo por nuestras tradiciones”.
Hoy, martes, es el día grande dedicado a Nuestra Señora del Carmen. La jornada comenzará con una celebración litúrgica en la capillita del muelle y más tarde con la solemne misa en honor a la patrona de los marineros. Continuará con la esperada procesión marítimo-terrestre de Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. La programación festera se completará con tómbola, chocolatada, campeonato de barajas, concurso de pesca infantil, el Festival Folclórico y la tradicional cucaña en el muelle pesquero, una de las estampas más características y esperadas de las Fiestas de Julio.
El concejal de Fiestas, Luis Javier González, señaló que se han preparado estos días con gran dedicación “para que Puerto de la Cruz vuelva a vivir unas fiestas participativas, seguras y a la altura de nuestro pueblo”. González subrayó que “cada celebración conserva una parte esencial de nuestra memoria colectiva, desde el baile de magos hasta la cucaña, pasando por las procesiones y la embarcación de la Virgen”, y agradeció “la colaboración de todas las personas que llevan meses trabajando para que los actos puedan desarrollarse con la solemnidad, la emoción y la calidad que merecen”, concluyó el edil.