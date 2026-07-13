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Final feliz para Jandía, la perra desaparecida en Tenerife: ya está con su familia

La colaboración ciudadana permitió localizar al animal, que fue atendido por un veterinario y ya se encuentra en su hogar
Jandía, la perrita que se encontraba desaparecida en Tenerife
Jandía, la perrita que se encontraba desaparecida en Tenerife. | DA
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Jandía, una perrita que desapareció la semana pasada en la Cuesta de Piedra, en Santa Cruz de Tenerife, fue localizada este fin de semana en un barranco de la zona tras varios días de búsqueda.

La colaboración ciudadana ha sido clave para que el can haya vuelto a casa, ya que una llamada informó a los dueños de Jandía sobre su paradero.

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“Al verla se puso contentilla”

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“Al verla se puso contentilla”, dice Miguel Hernández Melián, el abuelo de la familia, que fue quien recibió la llamada y la recogió en el mencionado barranco.

Tras ser encontrada, la perra fue trasladada a un centro veterinario, donde recibió la atención necesaria antes de regresar a casa, pues presentaba algunas heridas en las orejas y sus propietarios la encontraron “muy flaca”.

Finalmente, la difusión del caso y la implicación de la ciudadanía han permitido encontrarla, un gesto que la familia de Jandía agradece.

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