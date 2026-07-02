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Ruegan ayuda para encontrar a Jandía, una perra perdida en Tenerife: es de una niña

Al tener chip, si la localizas, puedes llevarla a un veterinario o contactar con el teléfono 699 672 761.
Ruegan ayuda para encontrar a Jandía, una perra perdida en Tenerife: es de una niña
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La familia de Jandía, una perra perdida en Tenerife, pide ayuda de forma urgente para poder encontrar al animal, que pertenece a una niña.

Jandía tiene chip, y se perdió por la zona del barranco de la Cuesta de Piedra, en Santa Cruz de Tenerife. La propia familia de esta perra perdida en Tenerife reconoce que la niña “lo está pasando bastante mal” debido a la ausencia de esta.

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Al tener chip, si la localizas, puedes llevarla a un veterinario o contactar con el teléfono 699 672 761.

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