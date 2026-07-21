Las entidades especializadas en adicciones asistieron a casi 52.000 canarios durante el pasado año

Las siete entidades especializadas en adicciones en Canarias, vinculadas a Aecad, asistieron durante el año pasado a casi 51.800 personas en el Archipiélago. Las principales problemáticas continúan vinculadas al consumo de cocaína, opiáceos, alcohol y cannabis, junto al incremento de psicofármacos y adicciones conductuales (tecnología, juego o apuestas).
La Asociación de Entidades Canarias de Adicciones (Aecad) está integrada por Proyecto Hombre-Fundación Canaria Cesica, la Asociación de Integración Social Calidad de Vida, San Miguel Adicciones, Antad Adicciones, la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías, la Fundación Canaria Yrichen y la Fundación Adsis.
Entre los principales resultados de la actividad de las entidades vinculadas a la red de atención especializada a las adicciones en 2025 destacan que durante el último año atendieron a 51.795 personas en Canarias, de ellas 10.954 personas en los programas de tratamiento y 40.841 en las distintas acciones de prevención. Esta labor fue desarrollada por 276 profesionales y 139 personas voluntarias, con un presupuesto global de 12,98 millones de euros.
Problemáticas
La red de recursos de tratamiento atendió a 8.732 hombres y 2.222 mujeres durante 2025, manteniéndose la brecha de género aunque cada vez con mayor presencia femenina. Predominan las personas mayores, lo que refleja la cronificación de muchas situaciones, aunque la edad media es de 35 años.
Las principales problemáticas atendidas por las entidades canarias especializadas en adicciones y que preocupan actualmente continúan siendo las vinculadas al consumo de cocaína (del que destacan su alta presencia y riesgos asociados) opiáceos (donde persisten los consumos problemáticos, con situaciones complejas y necesidad de abordajes especializados), alcohol (que continúa siendo una de las sustancias más consumidas, con un gran impacto en la salud y en el entorno social) y el cannabis (con una problemática de consumo que comienza a edades cada vez más tempranas y se asocia a otros problemas de salud mental y conductuales).
También destacan los incrementos en la atención a psicofármacos (con un aumento del uso no prescrito y la dependencia a tranquilizantes y somníferos) y a las adicciones conductuales (especialmente el uso problemático de tecnología y las redes sociales, y la normalización del juego online y presencial, las apuestas, las compras compulsivas u otras conductas que generan dependencia).
Óscar Lorenzo, psicólogo de Fundación Adsis, señaló que mientras el abuso de alcohol y los opiáceos “se mantienen estables”, las entidades atienden a muchos usuarios con adicciones a la cocaína y al cannabis, los psicofármacos y las adicciones conductuales. “La realidad no ha cambiado en la diversidad de adicciones, pero sí nos están llegando problemáticas más complicadas, es decir con más de una conducta adictiva y también con problemas de salud mental”.
En relación al abuso de psicofármacos, recordó que “Canarias se mantiene por encima de la media de España. En el caso de la benzodiacepina, se ha generalizado y la mayor parte de las personas desconocen que su toma genera adicción. Nos llegan adultos (especialmente mujeres) con periodos prolongados de cinco o seis años de consumo dentro del sistema sanitario, y se lo toma para descansar, para no tener ansiedad, para aguantar el trabajo tedioso… Al final se ha convertido en una conducta de uso recurrente para una persona que mantiene una vida estándar”.
Cuestionado por las edades de los usuarios en tratamiento, Óscar Lorenzo señala que los más mayores son los de heroína, seguidos por los de opiáceos y alcohol, mientras que en el cannabis, la cocaína y las drogas de diseño cada vez hay más jóvenes en tratamiento. En relación a los juegos de azar y apuestas, se observa un descenso de la edad de los usuarios que piden ayuda.
Recalca que los tratamientos requieren “el uso de farmacoterapia, psicoterapia y mucha atención individualizada”. Son procesos que “necesitan mucha asistencia por su alta complejidad, suelen ser prolongados y hay riesgo de recaída. Si vienen también con un malestar emocional, se complica”.
Comprometidas la sostenibilidad del sistema y la calidad de la atención
La Asociación de Entidades Canarias de Adicciones (Aecad) advierte que sin un marco de financiación estable, suficiente, adecuado y consensuado, la sostenibilidad del sistema de atención a las adicciones y la calidad de la respuesta a miles de personas pueden verse seriamente comprometidas.
La red Aecad manifesta su desacuerdo tanto en el contenido como en la forma del modelo de financiación basado en convenios planteado por el Gobierno de Canarias y el resto de Administraciones. La red considera imprescindible abrir un proceso real de diálogo y consenso, que permita definir un modelo estable y ajustado a la realidad.
La Asociación de Entidades Canarias de Adicciones insiste en la necesidad de garantizar un modelo de financiación estable y suficiente; una planificación estratégica actualizada; y una mayor coordinación entre los diferentes sistemas públicos.
Las entidades recalcan que sin un marco de financiación adecuado y consensuado, la sostenibilidad del sistema de atención a las adicciones en Canarias y la calidad de la respuesta a miles de personas pueden verse seriamente comprometidas.