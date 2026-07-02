Entra en funcionamiento el sistema eléctrico único La Gomera-Tenerife: “Es un hito histórico”

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, valoró la entrada en funcionamiento ayer del sistema eléctrico único La Gomera-Tenerife como “un hito histórico que marca un antes y un después para la seguridad energética, la estabilidad del suministro y el desarrollo sostenible de la Isla”.
Curbelo subrayó que la operación conjunta de ambos sistemas eléctricos supone la culminación de un proceso estratégico que pone fin al aislamiento energético de La Gomera y permite que la Isla quede integrada en una red más robusta, moderna y con mayor capacidad de respuesta ante incidencias.
“Hoy [ayer] La Gomera da un salto decisivo en igualdad de oportunidades, porque contar con un suministro eléctrico más seguro no es un lujo, sino una garantía para la ciudadanía, las empresas y los servicios públicos esenciales”, afirmó.
El presidente recordó que esta nueva realidad ha sido posible gracias al enlace submarino entre Tenerife y La Gomera, que conecta la subestación de Chío, en Tenerife, con la subestación de El Palmar, en La Gomera, y permite que los dos sistemas operen de forma coordinada como una única red eléctrica. “La Gomera deja atrás una situación de mayor vulnerabilidad derivada de su condición de sistema aislado y pasa a disponer de un respaldo real ante posibles incidencias”, indicó.
145 millones
La interconexión, con una inversión superior a los 145 millones, cuenta con un doble circuito en corriente alterna de 66 kV y una capacidad de transporte de 50 MW, superior a la demanda máxima de La Gomera. El enlace incorpora un tramo submarino de más de 36 kilómetros que alcanza una profundidad máxima de 1.145 metros, además de los tramos terrestres soterrados necesarios para su conexión con las infraestructuras eléctricas de ambas islas.
Curbelo puso en valor, asimismo, la puesta en marcha de la nueva subestación de El Palmar, infraestructura clave para hacer efectiva esta conexión y para modernizar el sistema eléctrico insular. Esta instalación, promovida por Endesa, ha supuesto una inversión superior a los 8 millones y permite reforzar la distribución eléctrica en La Gomera mediante nuevos equipos de transformación, mayor capacidad operativa y una respuesta más eficaz ante incidencias.
En este sentido, Curbelo destacó que la unificación eléctrica con Tenerife facilitará una mayor penetración de las energías limpias producidas en La Gomera, permitirá evacuar excedentes renovables cuando sea necesario y contribuirá a un modelo energético más sostenible, eficiente y resiliente para el conjunto del Archipiélago.
El presidente del Cabildo agradeció el trabajo desarrollado por Redeia, Endesa, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para hacer realidad esta actuación estratégica. “Este logro demuestra que cuando las administraciones y las empresas responsables de las infraestructuras esenciales reman en la misma dirección, los avances llegan y se traducen en beneficios reales para la ciudadanía”, apuntó.
No obstante, Curbelo insistió en que este hito debe ir acompañado de nuevas actuaciones que sigan reforzando la seguridad energética de La Gomera. En este sentido, volvió a situar como prioridad el cierre del anillo eléctrico insular por Valle Gran Rey, una intervención que considera “imprescindible” para completar la robustez del sistema de distribución en la Isla.
♻ #sostenibilidad | Curbelo: “La entrada en funcionamiento del sistema eléctrico único La Gomera-Tenerife marca un antes y un después en la seguridad energética de la isla"https://t.co/X1uqeKpmOi— Cabildo de La Gomera (@CabildoLaGomera) July 1, 2026