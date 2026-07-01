Tienes la autorización electrónica, pero este error con el pasaporte puede bloquear tu viaje a Estados Unidos

Viajar a Estados Unidos desde España sin visado es posible gracias al Programa de Exención de Visado y a la autorización electrónica ESTA. Pero hay un requisito que muchos viajeros pasan por alto: el pasaporte debe ser electrónico. Si se pierde el documento y se sustituye por uno provisional sin chip, el viaje puede quedar bloqueado.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Estado recuerdan que los viajeros acogidos al Programa de Exención de Visado deben contar con un pasaporte electrónico, también conocido como biométrico, con chip integrado y zona de lectura mecánica.
Qué exige Estados Unidos para entrar con ESTA
El ESTA no es un visado. Es una autorización electrónica que permite viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado para estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito, siempre que se cumplan todos los requisitos.
Entre esas condiciones figura una que puede resultar decisiva en el aeropuerto: el pasaporte usado para solicitar el ESTA debe ser válido y electrónico. Este tipo de documento se identifica por el símbolo internacional del chip en la portada. Ese elemento permite comprobar los datos biométricos del titular y vincularlos con el documento físico presentado en el control migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que, desde el 1 de abril de 2016, todos los viajeros que quieran utilizar el Programa de Exención de Visado deben disponer de un pasaporte electrónico.
El problema de los pasaportes provisionales o de emergencia
El riesgo aparece cuando el viajero pierde el pasaporte, sufre un robo o detecta un problema de última hora antes de volar. En esos casos puede tramitar un pasaporte provisional o de emergencia, pero ese documento no siempre sirve para entrar en Estados Unidos sin visado.
La norma oficial es clara: si se utiliza un pasaporte de emergencia o temporal para viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado, ese pasaporte también debe ser electrónico. Esta exigencia incluye incluso a los viajeros que solo hacen tránsito en territorio estadounidense.
Por tanto, no basta con que el documento sea legal o haya sido expedido por una autoridad española. Para usar el ESTA, debe cumplir además los requisitos técnicos exigidos por Estados Unidos. Un pasaporte temporal sin chip puede servir para otros desplazamientos, pero no para acogerse al acceso sin visado en la frontera estadounidense.
Por qué el ESTA aprobado puede dejar de servir
Otro punto importante es que el ESTA aprobado está vinculado al pasaporte con el que se solicitó. Si el viajero obtiene un nuevo pasaporte, la autorización anterior deja de servir para ese documento y debe tramitar una nueva solicitud. La CBP recuerda que la autorización es válida durante dos años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra antes.
Esto significa que perder el pasaporte original puede tener un doble efecto: deja sin validez práctica el ESTA asociado a ese número de documento y obliga a comprobar si el nuevo pasaporte cumple los requisitos técnicos. Si el documento de emergencia no es electrónico, el viajero no podrá utilizar el Programa de Exención de Visado.
En la práctica, la aerolínea puede denegar el embarque antes de salir de España si detecta que el pasajero no cumple las condiciones del ESTA. También puede producirse el rechazo en el control migratorio al llegar a Estados Unidos.
La alternativa: solicitar un visado convencional
Cuando el viajero no dispone de un pasaporte electrónico compatible con el Programa de Exención de Visado, la alternativa es solicitar un visado de no inmigrante, como el B1/B2 para turismo o negocios. El propio CBP señala que un ESTA aprobado no sustituye a un visado cuando la normativa exige viajar con visado.
El problema es el tiempo. La solicitud de visado requiere trámites adicionales y, normalmente, una entrevista presencial en la representación consular correspondiente. Por eso, si el incidente ocurre pocos días antes del vuelo, lo más probable es que el viajero no pueda mantener sus planes.
La recomendación editorial y práctica es sencilla: revisar el pasaporte con meses de antelación, comprobar que es electrónico, verificar su fecha de caducidad y protegerlo durante todo el viaje. Para viajar a Estados Unidos con ESTA, el pasaporte no es un detalle secundario: es la pieza central del permiso de entrada.