Ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife José Robles Ponce, referente en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que visibilizó con su participación en ‘Got Talent España.’ Nacido en 1969 convivió con la ELA durante 13 años y fue uno de los rostros más reconocidos en la concienciación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.
La triste noticia fue dada a conocer por su amigo Jordi Sabaté Pons, activista y también afectado por ELA, quien se despidió a Robles con un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Hoy ha muerto José Robles, uno de mis mejores amigos y mi ejemplo a seguir enfermo de ELA”, escribió.
Residente en Santa Cruz de Tenerife, Robles alcanzó una gran repercusión por su participación en Got Talent España, donde contribuyó a dar visibilidad a la realidad de las personas que conviven con la ELA y a la necesidad de impulsar una mayor concienciación social sobre la enfermedad.
Por su parte, la Asociación TeidELA lamentó profundamente el fallecimiento del tinerfeño José Robles Ponce, “cuya voz y compromiso fueron muy importantes para dar visibilidad a la realidad de las personas que conviven con la ELA”.
Recordó que “él, que padecía la enfermedad antes de que surgiera Teidela en 2021, ayudó mucho a la asociación y fue referente en la lucha contra la ELA”.
Pepe Robles dio una lección de humildad sobre cómo afrontar la vida y la lucha ante la adversidad, sacando siempre una sonrisa con sus ocurrencias y chistes a quienes estaban a su alrededor. “Yo elijo ser feliz”, recordaba Sabaté sobre la figura de su amigo. “Nos vemos en el cielo o en el universo como tú decías”.
Tanto Sabaté como Teidela, también se acordaron de su admirable su esposa y cuidadora, María José López Curbelo, que para su amigo fue “un ángel en la tierra, demostrando al mundo que el verdadero amor puede con todo”, señalo. También sufrió el peso y la lucha diaria de la ELA, una carga y sufrimiento muy dura por el avance de la enfermedad.