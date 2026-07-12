Juana Martín Estévez o Juani, como la conocen sus vecinos y las personas más allegadas, es la actual responsable de la Ferretería Fernando Martín, ubicada en La Cruz Santa, Los Realejos, uno de los negocios más antiguos tanto del barrio como del municipio, que hoy cumple seis décadas de vida.
La historia comenzó con su padre, Fernando Martín Díaz, quien al regresar de Venezuela y con su familia asentada en ese núcleo, construyó su vivienda en un local y se decidió a montar una ferretería. Los primeros pasos los dio en la casa de su hermana y cuatro o cinco años más tarde, el negocio se trasladó a su ubicación actual, al número 55 de la Calle Real, a unos 500 metros de distancia.
Juani nació diez años después de aquella fundación, pero su hermano sí llegó a revivir los inicios de una ferretería que pronto se convirtió en un ícono. En aquella época eran pocos los comercios que había en La Cruz Santa y este negocio familiar se erigió como un gran referente de la zona. Hoy en día lo sigue siendo pese a que existe una mayor competencia.
Además, seis décadas atrás el barrio estaba prácticamente despoblado mientras que en la actualidad, según datos de la página web del Ayuntamiento de Los Realejos, cuenta con unos 3.500 habitantes. El entorno ha cambiado y la competencia ha crecido, pero el espíritu de la ferretería se mantiene intacto.
En los inicios, los padres de Juani trabajaron sin descanso para sacar el negocio adelante, apoyados siempre por uno o dos empleados. “El local es enorme, de unos 700 metros cuadrados entre la parte alta y la baja. Recuerdo verlos trabajar muchísimo toda la vida porque había un movimiento de clientela muy grande que bajaba de la zona alta de Los Realejos. Afortunadamente, hoy lo seguimos manteniendo”, subraya Juani.
Aunque ella estudió las carreras de Magisterio y Psicopedagogía, y llegó a ejercer durante un tiempo, la enfermedad de sus padres la llevó a “echarles una mano”. Ambos fallecieron hace once años, pero las vueltas de la vida hicieron que Juani sume ya 22 al frente de la empresa, una decisión de la que no se arrepiente. Pese a que le apasiona la docencia, descubrió que el mundo empresarial también “le tira” con fuerza.
Mucho no le costó porque es una persona bastante inquieta, emprendedora, y que siempre necesita estar generando nuevas ideas y actualizándose. “A la velocidad que va todo, o estás en permanente cambio o desapareces”, sostiene.
También tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y a la aparición de grandes superficies especializadas en el rubro. Su secreto ha sido el trabajo constante y la reinvención. “Le hemos dado una vuelta al local espectacular. Ahora mismo llevamos a cabo otro cambio y estamos en continua reforma”, detalla. A esta renovación física se suma la fidelidad de la clientela, vecinos y vecinas del barrio, y unos proveedores que llevan trabajando con ella “toda la vida”.
La verdadera revolución del negocio ha venido de la mano de la innovación. Juani introdujo la ferretería en las redes sociales, con perfiles en Facebook e Instagram (@ferreteríafernandomartín) y diversificó el catálogo con productos impensables en los inicios, como el sector de la automoción. Además, potenció el área agrícola especializándose en productos fitosanitarios e incorporó, hace unos siete años, maquinaria pesada como carretillas de sulfatar y motobombas, creando una gran zona de exposición que ha tenido una aceptación excelente. Otra línea de negocio de gran éxito ha sido la inclusión de electrodomésticos, un sector que hoy “funciona de maravilla”, recalca.
Para gestionar este gigante de 700 metros cuadrados, Juani siempre tuvo una plantilla estable. Desde hace 12 años cuenta con el apoyo de Cándido y de otro compañero que cubre los sábados para que uno de los dos, fin de semana por medio, pueda descansar.
Un mundo de hombres
Reconoce que liderar una ferretería siendo mujer no es lo más habitual. “Cuesta, porque implica romper moldes en un sector que tradicionalmente ha sido bastante machista. Mis clientes de toda la vida están acostumbrados a verme desde pequeña, pero cuando llega alguien nuevo, a veces noto la diferencia en el trato hacia mi compañero y hacia mí”, confiesa.
En los años que lleva al frente del negocio ha tenido que aprender a desenvolverse en este entorno y lidiar con algún comentario desagradable, aunque no suelen ser los más habituales. Lo mismo ocurre en el sector agrícola, donde a veces se topa con un “muro”, pero afirma con orgullo que “ha sabido salir adelante en estos 22 años”.
Para conmemorar este 60 aniversario, Juani quiso organizar algo especial que además sirviera para homenajear a su padre y a su madre. Con la ayuda de una amiga experta en informática, diseñó un emotivo cartel utilizando como fondo una réplica de la portada del DIARIO DE AVISOS del martes 12 de julio de 1966, el día exacto en que se inauguró la ferretería.
La elección del periódico no fue casual. Su padre era un ferviente lector del Decano. “Todos los días me mandaba a comprar el periódico al quiosco”, añade con nostalgia.
Acudió a la hemeroteca del Decano de la prensa canaria, rescató la portada de aquel día y colocó en el centro la imagen de sus progenitores, acompañada de fotos antiguas de la calle, la primera casa en la que se ubicó el local y otras imágenes rescatadas gracias a la colaboración de varios vecinos dado que en esos años no era habitual sacar muchas fotografías.
Fieles al Decano
Juani no tiene tiempo para leer la prensa pero su marido sí mantiene viva la tradición de ser un fiel lector del periódico que acompañó a diario al fundador de este emblemático negocio.
Aquella portada histórica estará en los festejos por los 60 años del negocio que mañana reunirá en el local de La Cruz Santa a autoridades, proveedores, clientes y a todo el vecindario. Habrá un brindis y durante dos meses se sortearán regalos para premiar la fidelidad de sus clientes. Con esta gran fiesta, Ferretería Fernando Martín celebra, entre tornillos y tinta, seis décadas de historia en Los Realejos y consolida su posición de cara al futuro.
Juani ha demostrado durante todos estos 22 años que mientras haya capacidad de innovación y ganas de trabajar, a este icónico negocio familiar todavía le quedan muchas páginas de éxito por escribir.