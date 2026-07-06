Festival Internacional de Música Aguere: conciertos gratis y formación

El Teatro Leal de La Laguna acogió este lunes la presentación de la cuarta edición del Festival Internacional de Música Aguere, una cita que convertirá al municipio en un referente de la música de cámara. La programación se desarrollará del 4 al 26 de julio en varios de los espacios patrimoniales más destacados de la ciudad tinerfeña.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, destacó que el festival se ha consolidado en poco tiempo como una de las propuestas culturales más relevantes del verano lagunero. Del Castillo subrayó que el principal valor del encuentro reside en combinar la música con el patrimonio histórico, permitiendo que conventos, iglesias y espacios culturales cobren vida a través de estas actuaciones.
Qué se sabe de la cuarta edición del festival
El festival no solo se limitará a los conciertos, sino que mantendrá su apuesta por la formación musical. El director del festival, Daniel Molina, explicó que el proyecto nació con la vocación de crear una propuesta de calidad con identidad propia. Molina destacó la dimensión internacional que ha adquirido el certamen, que este año cuenta con la participación de ocho estudiantes procedentes de países como Polonia, Japón y Rumanía.
La oferta de esta edición combina los conciertos de artistas nacionales e internacionales con cursos de perfeccionamiento instrumental, clases magistrales impartidas por profesorado de prestigio y la celebración del IV Concurso Internacional de Solistas. Esto convierte al municipio en un punto de encuentro clave para estudiantes, docentes y profesionales del sector musical.
Expansión cultural fuera del casco histórico
Por su parte, el director insular de Cultura, Conrado Álvarez, resaltó la importancia de apoyar iniciativas impulsadas por las nuevas generaciones para fortalecer el tejido cultural de la Isla de Tenerife. Álvarez puso en valor que el festival extienda su programación más allá del casco histórico, acercando la cultura a distintas zonas periféricas del municipio, además de su relevancia en el aprendizaje y el desarrollo profesional de los participantes.
El Festival Internacional de Música Aguere nació con el propósito de ofrecer una programación musical de excelencia acorde con la condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna. En sus tres ediciones anteriores, el certamen ha asentado las bases de un modelo que fusiona la exhibición artística con el valor arquitectónico de los edificios más representativos del entorno de la Isla.