Vuelve Cañas y Camarones a Bajamar: cambio de fecha, horarios y novedades de 2026

El enclave costero de Bajamar acogerá el próximo sábado, 11 de julio de 2026, la III edición de Cañas y Camarones, una cita gastronómica y comercial que se ha consolidado como uno de los principales atractivos del verano en el litoral del municipio de San Cristóbal de La Laguna. El evento se desarrollará en el entorno de las piscinas naturales entre las 12:00 y las 21:00 horas.
La presentación oficial de la jornada tuvo lugar este lunes, 6 de julio, en la Casa de los Capitanes. El acto contó con la participación de Fran Hernández, concejal accidental de Turismo de La Laguna; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife; Esteban Reyes, director general de Pesca del Gobierno de Canarias; y Estefanía Lima, directora creativa de Marcha Go.
Cañas y Camarones y el cambio de fecha
Una de las principales novedades de esta edición es el cambio de fecha al 11 de julio. Según explicó el concejal Fran Hernández, la decisión se tomó de forma consensuada para hacer coincidir la celebración con la época de mayor captura del camarón en la costa lagunera, lo que asegurará la máxima frescura y calidad del producto estrella de la jornada.
La programación de este año combinará la oferta culinaria de restaurantes especializados en cocina marinera con un market que reunirá a trece marcas de comercio local. Además, la experiencia frente al mar estará amenizada por seis actuaciones musicales en directo que se prolongarán durante todo el día.
Apoyo al sector pesquero de cercanía y al turismo sostenible
El director general de Pesca regional, Esteban Reyes, destacó el valor del camarón como una seña de identidad del litoral canario y un motor para el sector pesquero local. Por su parte, Dimple Melwani incidió en que este tipo de iniciativas fortalecen un modelo de turismo sostenible que genera oportunidades directas para los restauradores, comerciantes y productores de la Isla de Tenerife.
El encuentro, que nació originalmente para conmemorar el 60 aniversario de la declaración de Bajamar como Destino de Interés Turístico, prevé congregar a miles de residentes y visitantes en una jornada de dinamización económica y promoción del patrimonio pesquero del Archipiélago.