Fin a las inundaciones viarias por el exceso de cauce de El Cercado, en Santa Cruz de Tenerife

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, entidad dependiente del Cabildo, ha acordado aprobar una adenda al convenio de cooperación interadministrativa suscrito con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de poder ejecutar las obras de corrección de la inundabilidad viaria provocada por la excedencia del cauce del barranco El Cercado, en la zona de El Regente, en San Andrés.
El acuerdo, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) permitirá, finalmente, culminar las actuaciones pendientes en esta zona del municipio santacrucero, a fin de eliminar el riesgo por inundaciones que padece el pueblo de pescadores a consecuencia de las lluvias intensas.
Los trabajos, que fueron licitados a principios de 2024, se centraban en el encauzamiento del citado barranco, para lo que se aprobó un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los que el Cabildo aportaba un 80%. Las obras, con un plazo de ejecución de 12 meses, incluían la canalización de 160 metros de cauce y la mejora de 182 metros de viario para evitar inundaciones y mejorar el acceso de los vecinos.
En el proyecto de esta actuación se hacía hincapié en que en esta zona existe un historial de problemas como consecuencia de la deficiente capacidad hidráulica del cauce a consecuencia de la pérdida de sección (anchura y altura libre) y a la abertura insuficiente de la obra de paso existente, lo que impide el paso libre del agua que transporta el barranco de El Cercado en periodos de lluvias copiosas.
El Ayuntamiento destacó en su día que se trata de una actuación “largamente demandada por los vecinos” a fin de evitar los desbordamientos que suelen producirse en época de lluvias, por lo que la intención es evacuar las aguas de escorrentía que transporta el barranco bajo unas mayores condiciones de seguridad.