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Gana un Dacia Sandero en un sorteo en el sur de Tenerife pero no aparece: llevan 5 días buscándolo

La Comisión de Fiestas de Puerto de Santiago pide máxima difusión e indica que la papeleta premiada es 2.614 tiene un coche esperando
Fotomontaje de un Dacia Sandero sobre una vista de Puerto de Santiago, en Tenerife, tras el sorteo en el que resultó premiada la papeleta número 2.614
Fotomontaje de un Dacia Sandero sobre una vista de Puerto de Santiago, en Tenerife, tras el sorteo en el que resultó premiada la papeleta número 2.614. | DA
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Hay alguien que puede estar haciendo vida normal en Tenerife sin saber que tiene un Dacia Sandero esperando. O quizá sí lo sabe, pero todavía no ha revisado aquella papeleta que compró para las fiestas hace 5 días. Sea como sea, en Puerto de Santiago (Santiago del Teide) buscan al dueño de un número muy concreto: el 2.614.

La curiosa situación la ha hecho pública este miércoles la Comisión de Fiestas Virgen del Carmen 2026 de Puerto de Santiago, que ha recurrido a las redes sociales para pedir “máxima difusión” después de que la persona agraciada en el sorteo todavía no haya aparecido.

Todavía no ha aparecido la persona ganadora”, señala la organización en el cartel difundido en redes sociales.

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El premio no es precisamente de los que conviene dejar olvidados: un Dacia Sandero.

El 2.614, el número que todos buscan en Puerto de Santiago

La Comisión ha pedido compartir la publicación entre familiares, amigos y grupos de WhatsApp con la esperanza de que el mensaje termine llegando hasta el poseedor de la papeleta.

“Puede que el ganador o alguien que lo conozca vea este mensaje”, explican.

Así que toca una de esas búsquedas que pueden terminar con una buena sorpresa: revisar bolsos, carteras, cajones o cualquier lugar donde haya podido acabar el boleto.

Porque, en esta ocasión, el número que interesa es solo uno: 2.614.

La Comisión de Fiestas insiste en que necesita colaboración para encontrar al afortunado. Por ahora, según la última información difundida por la propia organización, el ganador del Dacia Sandero continúa sin aparecer.

Y mientras llega, el coche espera.

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