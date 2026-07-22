Una mujer de Tenerife asegura que la perra de Chenoa es su mascota desaparecida y pide una prueba de ADN

Una mujer de Tenerife asegura haber reconocido en Cloe, la perra de Chenoa, a Lola, su pomerania desaparecida en abril de 2024 en el sur de la Isla. Cristina López sostiene que varios rasgos físicos coinciden y pide una prueba de ADN que permita confirmar o descartar definitivamente que ambos nombres corresponden al mismo animal.
La historia comenzó hace algo más de dos años. Según su relato, Lola desapareció cuando tenía alrededor de un año y medio y se encontraba en un apartamento del sur de la Isla. Cristina denunció entonces los hechos, pero no volvió a tener noticias de la perra.
La situación cambió cuando vio a Chenoa en televisión junto a Cloe.
“Me quedé en shock, es Lola”, afirma Cristina en un vídeo difundido en redes sociales.
Las coincidencias que Cristina López ve entre Lola y Cloe
Tras reconocer al animal, la mujer comenzó a comparar fotografías y publicaciones de la cantante. Entre las similitudes que señala figuran la heterocromía, una mancha blanca en el hocico, otra en la frente, la edad aproximada y el aspecto de la pomerania.
Cristina decidió entonces ampliar la denuncia ante la Policía Nacional, según ha explicado públicamente. También reconstruyó el recorrido de Cloe a partir de publicaciones y de los contactos que realizó posteriormente.
La mujer sostiene que la perra habría llegado hasta una protectora de Alhaurín de la Torre, en Málaga, después de pasar por una casa de acogida. Este recorrido forma parte de su versión y no permite, por sí solo, acreditar que Cloe sea Lola.
RTVE publicó en julio de 2025 que Chenoa había adoptado a Cloe, una pomerania procedente de un refugio, a comienzos de ese año. La cadena también ha mostrado públicamente a la artista junto al animal en contenidos relacionados con Dog House.
Cristina López pide una prueba de ADN
Antes de difundir públicamente el caso, Cristina asegura que se puso en contacto con el hermano y el representante de Chenoa para explicarles sus sospechas.
Según su versión, ambos rechazaron que Cloe fuese Lola atendiendo, entre otras cuestiones, a las diferencias observadas en las fotografías y a la distancia entre Tenerife y Málaga.
Cristina insiste en que no acusa a Chenoa de haberse apropiado de su perra. Su planteamiento es que, en caso de tratarse realmente de Lola, la cantante habría realizado la adopción sin conocer la historia anterior del animal.
Por eso reclama una comprobación objetiva.
“Una prueba de ADN, unos rayos, lo que sea”, pide la mujer para determinar si Cloe y Lola son la misma pomerania.