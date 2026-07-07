Los gemelos Díaz Graham: los tinerfeños formados en el CB Canarias que prueban en la NBA con los Dallas Mavericks

Los jugadores tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham se han incorporado a los entrenamientos de pretemporada de los Dallas Mavericks para disputar la liga de verano de la NBA en Las Vegas, que arranca este jueves. Los gemelos, de 23 años y formados en la cantera del CB Canarias, comparten campus con el también español Sergio de Larrea.
El entrenador de los Dallas Mavericks, Dusty May, ha citado a los ala-pívots tinerfeños tras su fichaje por los Texas Legends, equipo filial de la franquicia de Texas en la NBA G League (liga de desarrollo). Ambos baloncestistas llegan al profesionalismo estadounidense tras finalizar su etapa en la liga universitaria (NCAA).
Cómo llegaron los hermanos Díaz Graham a la NBA G League
El salto al entorno de la NBA se consolidó el pasado 3 de julio. Los hermanos Díaz Graham fueron seleccionados en el draft de la NBA G League para jugadores internacionales. Jorge Díaz Graham fue elegido en la primera posición del sorteo por los Texas Legends, mientras que su hermano Guillermo Díaz Graham fue reclutado en el tercer puesto por la misma franquicia, dentro de una lista de 20 jugadores extranjeros.
Los dos jugadores del Archipiélago iniciaron su carrera en las categorías inferiores del CB Canarias. En la temporada 2021-2022 decidieron trasladarse a Estados Unidos, donde cursaron un año preparatorio en una academia de baloncesto en Florida antes de ingresar en el circuito universitario de la NCAA.
El papel de los tinerfeños en la liga de verano de Las Vegas
Los gemelos tinerfeños afrontan ahora la oportunidad de debutar con la camiseta de los Dallas Mavericks en el torneo estival de Nevada. El conjunto texano tiene programados enfrentamientos contra los Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder, equipo este último donde milita el pívot español Aday Mara.
Los hermanos compartieron vestuario en la Universidad de Pittsburgh durante sus tres primeros años en Estados Unidos. La pasada temporada separaron sus caminos en la NCAA:
- Guillermo Díaz Graham: Jugó 33 partidos (19 como titular) con los San Francisco Dons de la Universidad de San Francisco, promediando 17,2 minutos, 5,2 puntos y 3,1 rebotes.
- Jorge Díaz Graham: Disputó 32 encuentros (11 como titular) con los Oregon State Beavers, con una media de 18 minutos, 6 puntos y 3,5 rebotes por choque.
Trayectoria en las categorías inferiores de la selección española
La proyección de los jugadores formados en la Isla viene avalada por las categorías inferiores de la selección nacional. Guillermo se proclamó campeón de Europa sub-20 en 2022 en Montenegro, compartiendo equipo con Juan Núñez, Michael Caicedo o Rubén Domínguez. Jorge estuvo preseleccionado en aquella misma concentración, aunque fue uno de los últimos descartes de la lista definitiva de 12 jugadores que lograron el oro. Asimismo, Guillermo fue convocado el pasado verano en la concentración de la selección española B.
El desembarco de los tinerfeños en Dallas coincide con la presencia de Sergio de Larrea, jugador del Valencia Basket, y del canario Santi Aldama, recientemente traspasado a los Dallas Mavericks desde Memphis Grizzlies, aunque este último no participará en el torneo de Las Vegas.