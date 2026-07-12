Cambios en las guaguas por las Fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz: líneas afectadas y paradas suspendidas

La compañía Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) reforzará a partir del próximo martes 14 de julio el servicio de 11 líneas de guaguas. Esta medida busca dar respuesta al incremento de viajeros previsto en el norte de Tenerife con motivo de las Fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz.
El plan de la empresa pública, dependiente del Cabildo de Tenerife, incluye salidas adicionales desde la Estación de Puerto de la Cruz y cambios en los horarios habituales de las rutas urbanas. El refuerzo afectará tanto a las conexiones con el área metropolitana como a los trayectos que unen el municipio con el resto de la comarca del norte de la Isla.
Las modificaciones operativas se concentrarán especialmente durante los días principales de la festividad, con desvíos provisionales de tráfico que obligarán a suprimir varias paradas del centro portuense.
Horarios especiales en las líneas urbanas
Las líneas locales 381 (Plaza Reyes Católicos-Punta Brava Loro Parque-La Longuera) y 382 (Plaza Reyes Católicos-Plaza del Charco-Mercado-La Vera) operarán con horarios de días festivos durante el 14 y el 15 de julio.
Además, debido a los actos programados en la vía pública, ambas rutas modificarán sus recorridos en varias franjas horarias entre el 10 y el 15 de julio. Durante estos desvíos, las guaguas circularán de forma alternativa por las calles Valois, Punta de la Carretera, Carretera de las Arenas, avenida Melchor Luz, avenida Hermanos Fernández Perdigón, calle El Peñón y calle El Pozo.
Paradas fuera de servicio y traslado de cabecera
Como consecuencia de las alteraciones de tráfico por las Fiestas del Carmen, tres paradas céntricas del municipio quedarán temporalmente sin servicio:
- Zamora (4904)
- Plaza del Charco (4905)
- San Felipe La Peñita (4906)
Asimismo, desde las 08:00 horas del 14 de julio hasta las 09:00 horas del 15 de julio, la cabecera habitual de las líneas 381 y 382 se trasladará a la avenida Familia Betancourt y Molina, en su confluencia con la calle Enrique Talg. Por este motivo, la parada de la Plaza Reyes Católicos (4973) también quedará inactiva durante ese intervalo de 25 horas.
Líneas que aumentan sus salidas en el norte
Titsa programará servicios especiales con un aumento en las frecuencias de salida desde la Estación de Puerto de la Cruz en un total de nueve líneas interurbanas:
- Línea 100: Santa Cruz-Puerto de la Cruz (directa).
- Línea 102: Santa Cruz-Puerto de la Cruz (por Las Arenas).
- Línea 103: La Laguna-Puerto de la Cruz (directa por El Botánico).
- Línea 104: Santa Cruz-Puerto de la Cruz (por Tacoronte, servicio nocturno).
- Línea 345: Puerto de la Cruz-La Orotava-Guamasa.
- Línea 351: Estación Puerto de la Cruz-Botánico-Estación de La Orotava.
- Línea 352: Circular Puerto de la Cruz-La Orotava-Los Realejos.
- Línea 353: Circular Puerto de la Cruz-Los Realejos-La Orotava.
- Línea 354: Icod de los Vinos-enlace Los Realejos.
- Línea 363: Puerto de la Cruz-Buenavista por Icod de los Vinos.
- Línea 390: Puerto de la Cruz-Las Arenas-La Vera-La Montaña-Los Realejos.
La compañía recomienda a los usuarios consultar los horarios específicos de estas salidas adicionales a través de sus canales oficiales de comunicación o en la propia estación portuense antes de realizar sus desplazamientos.