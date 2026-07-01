La Guardia Civil pilla en Canarias al ladrón de la parroquia: un descuido lo delató

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo el pasado día 22 de junio de un varón por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa perpetrado en una casa parroquia de la localidad.
Los hechos se desencadenaron el pasado 19 de junio de 2026, en un inmueble destinado a funciones administrativas y religiosas de la localidad de Agüimes. Según consta en la denuncia interpuesta por el responsable del centro en dependencia de la Guardia Civil de Agüimes, un individuo intentó acceder por la fuerza al interior de las dependencias en una franja horaria comprendida entre las 11:30 y las 12:30 horas. El agresor, mediante el uso de herramientas de grandes dimensiones, provocó daños considerables en los marcos y cerraduras de las puertas de acceso, no logrando consumar el robo al verse sorprendido por la proximidad de un vehículo, emprendiendo la huida tras saltar un muro perimetral de aproximadamente un metro de altura.
La resolución de este caso ha sido posible gracias a que los agentes demostraron una meticulosidad extrema durante la inspección ocular, donde se documentaron mediante reportaje fotográfico todos los daños sufridos en la carpintería de madera y los mecanismos de cierre, consistentes en astillas, roturas y desprendimientos compatibles con el apalancamiento.
Sin embargo, la línea clave de la investigación fue el visionado y análisis técnico de las cámaras de seguridad del recinto. A pesar de que el investigado comenzó su acción ocultando su rostro con un pasamontañas y una capucha, el esfuerzo físico realizado para intentar forzar la puerta provocó que, en un momento de cansancio, se descubriera la cabeza, quedando sus rasgos faciales nítidamente captados por los dispositivos de videovigilancia.
Los investigadores realizaron un cotejo exhaustivo de estas imágenes con los archivos policiales, determinando una coincidencia entre el autor de los hechos y un individuo ya conocido por las fuerzas de seguridad. Este análisis detallado de la complexión física, estatura y patrones anatómicos permitió a la Guardia Civil proceder a su plena identificación y posterior localización.
Las diligencias instruidas junto con el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Plaza Número3 de la Sección de Instrucción del Juzgado de Telde, decretando el Juez el ingreso en prisión del investigado.
Impacto social y peligrosidad de estos delitos
Este tipo de delitos genera una profunda inseguridad ciudadana y una vulnerabilidad extrema en las víctimas. El robo con fuerza, incluso en grado de tentativa, no solo supone un daño patrimonial y material, sino que quiebra la paz de la comunidad al violar espacios de confianza y utilidad pública. La peligrosidad de estos delincuentes multirreincidentes radica en su falta de inhibición ante las medidas de seguridad y su capacidad para reincidir sistemáticamente, lo que exige una respuesta policial contundente y especializada como la demostrada en esta operación, fundamental para restaurar la tranquilidad social en el municipio de Agüimes.