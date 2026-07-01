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La Guardia Civil pilla en Canarias al ladrón de la parroquia: un descuido lo delató

Mediante el uso de herramientas de grandes dimensiones, provocó daños  considerables en los marcos y cerraduras de las puertas de acceso
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Un agente de la Guardia Civil. DA
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La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas  detuvo el pasado día 22 de junio de un varón por un delito de robo con  fuerza en grado de tentativa perpetrado en una casa parroquia de la localidad.  

Los hechos se desencadenaron el pasado 19 de junio de 2026, en un  inmueble destinado a funciones administrativas y religiosas de la localidad  de Agüimes. Según consta en la denuncia interpuesta por el responsable  del centro en dependencia de la Guardia Civil de Agüimes, un individuo  intentó acceder por la fuerza al interior de las dependencias en una franja  horaria comprendida entre las 11:30 y las 12:30 horas. El agresor,  mediante el uso de herramientas de grandes dimensiones, provocó daños  considerables en los marcos y cerraduras de las puertas de acceso, no  logrando consumar el robo al verse sorprendido por la proximidad de un  vehículo, emprendiendo la huida tras saltar un muro perimetral de  aproximadamente un metro de altura. 

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La resolución de este caso ha sido posible gracias a que los agentes  demostraron una meticulosidad extrema durante la inspección ocular,  donde se documentaron mediante reportaje fotográfico todos los daños  sufridos en la carpintería de madera y los mecanismos de cierre,  consistentes en astillas, roturas y desprendimientos compatibles con el  apalancamiento.

Sin embargo, la línea clave de la investigación fue el visionado y análisis  técnico de las cámaras de seguridad del recinto. A pesar de que el  investigado comenzó su acción ocultando su rostro con un pasamontañas  y una capucha, el esfuerzo físico realizado para intentar forzar la puerta  provocó que, en un momento de cansancio, se descubriera la cabeza,  quedando sus rasgos faciales nítidamente captados por los dispositivos  de videovigilancia. 

Los investigadores realizaron un cotejo exhaustivo de estas imágenes con  los archivos policiales, determinando una coincidencia entre el autor de  los hechos y un individuo ya conocido por las fuerzas de seguridad. Este  análisis detallado de la complexión física, estatura y patrones anatómicos  permitió a la Guardia Civil proceder a su plena identificación y posterior  localización. 

Las diligencias instruidas junto con el detenido y los efectos intervenidos,  han sido puestas a disposición de la Plaza Número3 de la Sección de  Instrucción del Juzgado de Telde, decretando el Juez el ingreso en prisión  del investigado. 

Impacto social y peligrosidad de estos delitos 

Este tipo de delitos genera una profunda inseguridad ciudadana y una  vulnerabilidad extrema en las víctimas. El robo con fuerza, incluso en  grado de tentativa, no solo supone un daño patrimonial y material, sino  que quiebra la paz de la comunidad al violar espacios de confianza y  utilidad pública. La peligrosidad de estos delincuentes multirreincidentes  radica en su falta de inhibición ante las medidas de seguridad y su  capacidad para reincidir sistemáticamente, lo que exige una respuesta  policial contundente y especializada como la demostrada en esta  operación, fundamental para restaurar la tranquilidad social en el  municipio de Agüimes.

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