El hábito diario que casi el 40% de los canarios ignora y que evita infartos e ictus

Promover la detección precoz de la hipertensión y concienciar sobre sus riesgos para la salud es el objetivo de Hay peligros que no te ves venir, una campaña de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Asociación Corazón y Vida Canarias.
El objetivo de la campaña es conocer la importancia de la hipertensión a corto, medio y largo plazo, así como lograr que la población identifique si es hipertensa, revise si está controlada en caso de que exista el diagnóstico y así prevenir o actuar antes de que aparezcan complicaciones graves como el ictus o el infarto. Es más frecuente a partir de 40 años, aunque aparece a cualquier edad.
La campaña centra la atención en la cifra 140/90 mmHg como valor en el que la población debe poner el foco. Si al tomar nuestra presión arterial en dos o tres ocasiones nos sale esta cifra o una superior debemos acudir al centro de salud. “La hipertensión en muchos pacientes pasa desapercibida, no nota nada y cree que está bien y de repente paga las consecuencias. Entonces es importante tomársela de vez en cuando para evitar estos riesgos. Lo ideal es siempre que esté en valores sobre 12/8 (120/80), y ya si está sobre 13/9 es cuando hay que empezar a preocuparse”, destacó el jefe de servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Geoffrey Yanes.
Recalcó que “la hipertensión es un factor de riesgo de los más prevalentes en nuestra sociedad y tiene consecuencias muy malas para la salud, desde el desarrollo de enfermedad vascular en cualquier parte del organismo como anginas, infartos, ictus, enfermedad renal, enfermedad vascular periférica y nos trae múltiples ingresos y comorbilidad en los pacientes”.
Por su parte, el cardiólogo del HUC y presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, Pablo Jorge, señaló que “la hipertensión arterial si no es detectada o no es controlada, se convertirá en crónica”, nos va a acompañar durante muchísimos años y provocará complicaciones y graves problemas como un infarto, enfermedad renal, cefaleas… Por tanto, recalcó que es vital “entender qué es la hipertensión arterial, conocer cuáles son nuestros valores y medirlos cada cierto tiempo en función de la edad y de cómo sean los valores iniciales para evitar que provoque daños con el paso de los años”.
Una encuesta realizada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) revela que “el 38% de los canarios, casi cuatro de cada diez, nunca o casi nunca se mide regularmente la tensión arterial, con lo cual es algo que deberíamos de mejorar”, pero en contraprestación un 83% de la población dice tener un tensiómetro en casa, es decir, “tiene la capacidad de tomarse la tensión arterial pero no lo hace de forma sistemática, además, dos de cada diez (19%) reconocen tener dudas sobre si realizan la medición correctamente”, con lo cual “si tenemos tensiómetro, sabemos que la hipertensión puede dañar la salud e incluso matar con el paso de los años, hagámoslo, controlemos la tensión y conozcamos nuestros valores”.
Pablo Jorge reconoció que en los últimos años las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares han sido junto a las oncológicas la principales causas de mortalidad. “Entonces, la hipertensión está presente en muchas de las muertes por enfermedad cardiovascular”, así que “controlar la tensión arterial podemos tener mucho ganado”.
Pidió no bajar la guardia, sobre todo entre las personas con riesgo de ser hipertensas que se controlen sus niveles de forma sistemática, y puso en valor que “un adecuado control de tensión arterial no solo implica saber cuál es el valor y tomarme la medicación. Todo empieza por el principio, que es caminar y comer mejor, u probablemente no necesite tomar ninguna medicación”.
Rafael Martín, gerente del HUC, destacó la importancia de medirse la presión arterial de forma habitual mientras visitó la mesa informativa en el Edificio de Actividades Ambulatorias.
11 millones de españoles sufren hipertensión, con 46.000 fallecidos
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras circula por el cuerpo. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa mediante dos números: el más alto (presión sistólica) indica la presión cuando el corazón se contrae y bombea la sangre al resto del cuerpo, y el más bajo (presión diastólica) refleja la presión cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. En España sufren hipertensión más de 10 millones de personas, de ellos tres millones sin saberlo, y 46.000 muertes cardiovasculares son atribuibles a la hipertensión, condición que afecta al 33% de los adultos de entre 30 y 79 años.