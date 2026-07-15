Se encuentra una cartera con 600 euros en un bar de Tenerife y acaba investigado por la Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto de Güímar investiga a un hombre de 61 años, vecino de este municipio del sur de Tenerife, como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro de estafa. El sospechoso se adueñó de una cartera extraviada con 600 euros en efectivo y utilizó la tarjeta de crédito de la víctima en varios comercios locales.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando el afectado presentó una denuncia en el cuartel tras percatarse de que había perdido su documentación y el dinero en metálico. Los agentes del instituto armado lograron averiguar que el investigado localizó la cartera en un establecimiento de hostelería de la zona, donde el propietario la había dejado olvidada por un descuido.
Compras en comercios de Güímar con tarjeta ajena
En lugar de iniciar cualquier gestión para devolver las pertenencias o entregarlas a las autoridades, el hombre decidió quedarse con los 600 euros. Además, utilizó la tarjeta bancaria que encontró en el interior de la cartera para realizar diversos pagos y compras de carácter personal en diferentes establecimientos del propio municipio de Güímar.
Tras recabar las pruebas necesarias y realizar el seguimiento de las transacciones bancarias fraudulentas, los agentes de la Guardia Civil identificaron y localizaron al presunto autor de los hechos. El investigado, junto con las diligencias instruidas por los agentes investigadores, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Qué hacer si encuentras pertenencias ajenas o pierdes tus tarjetas
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que quedarse con pertenencias ajenas no es un hecho inocuo, sino que puede acarrear graves consecuencias penales. El instituto armado ofrece las siguientes recomendaciones básicas de seguridad:
- Obligación de devolver: Cualquier objeto hallado en la vía pública o en un establecimiento debe ser entregado a su legítimo propietario, en las dependencias policiales más cercanas o en las oficinas municipales de objetos perdidos.
- Consecuencias penales: Tanto la apropiación de bienes ajenos como el uso no autorizado de tarjetas de crédito o débito (incluso para compras de pequeño importe) constituyen delitos tipificados en el Código Penal.
- Control de cuentas: Se aconseja revisar de forma periódica los movimientos de las cuentas bancarias para detectar cualquier transacción sospechosa.
- Bloqueo inmediato: En caso de pérdida o robo de una tarjeta de crédito, es fundamental ponerse en contacto inmediato con la entidad financiera para bloquearla y evitar perjuicios económicos mayores.