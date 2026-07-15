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Una pizzería de Tenerife crea la pizza en honor a la Virgen de Candelaria: solo podrás comerla hasta el 16 de agosto

La pizzería La Barchetta crea una pizza con almogrote, miel de palma y cúpula en honor a la Virgen de Candelaria. Solo disponible hasta el 16 de agosto
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El mundo de la pizza es tan amplio que, al menos desde fuera, creemos que en la misma cabe casi cualquier ingrediente y cualquier temática que la inspire, pero no deja de ser sorprendente la pizza en honor a la Virgen de Candelaria, un concepto que llega desde la Villa Mariana y que se ha viralizado en los últimos tiempos.

El creador de contenido Dudu Dog ha mostrado esta preparación, que se elabora en La Barchetta, en Candelaria. La misma mezcla el almogrote con la mozzarella, a la que se le añade rúcula, capocollo -un fiambre italiano-, y miel de palma.

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El elemento más llamativo visualmente de la pizza en honor a la Virgen de Candelaria es su presentación: una masa horneada al estilo focaccia cubre los ingredientes simulando una cúpula, coronada con una cruz de pan en la parte superior. Esta estructura evoca la arquitectura de un templo y protege el calor de los ingredientes en su interior hasta el momento de ser servida.

“La pizza está de diez, espectacular”, reconoce el creador de contenido, que recalca que estará disponible solo hasta el 16 de agosto.

Un homenaje efímero en la Villa Mariana

La decisión de retirar la pizza de la carta el próximo 16 de agosto responde al carácter temporal de la festividad. Coincidiendo con la finalización de los días principales de la peregrinación a la Villa Mariana de Candelaria, el establecimiento dará por concluido este homenaje gastronómico.

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