La dirección de Nueva Línea rompe su silencio a través de Javi Hoyos: “Es mentira”

El creador de contenidos Javi Hoyos ha compartido en redes sociales la versión que, según afirma, le ha trasladado la dirección de Nueva Línea sobre la salida de Alicia, Sofía, Raquel y Mayte de la formación.
El comunicador sostiene que desde el entorno directivo del grupo niegan que José Joaquín Marrero prescindiera de ellas de forma unilateral.
La publicación llega en plena polémica por la reestructuración de Nueva Línea, una de las formaciones musicales canarias con mayor repercusión en los últimos meses.
La orquesta ya había comunicado cambios en su primera línea vocal por “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”.
La versión que traslada Javi Hoyos
“Acabo de hablar con la dirección de Nueva Línea y me trasladan su versión”, comienza explicando Javi Hoyos en el vídeo difundido anoche.
El creador de contenidos sitúa el foco en los cambios que han dejado fuera de la formación vocal a Sofía, Raquel, Mayte y Alicia, convertidas en rostros muy populares entre el público joven de las Islas y prácticamente de toda España.
Según la versión que Hoyos atribuye a la dirección del grupo, “es mentira que Joaquín Marrero prescindiese de manera unilateral de las componentes”.
El comunicador añade que, siempre según esa versión, ocurrió “todo lo contrario”: habrían sido ellas quienes “de manera unilateral se fueron del grupo”.
El origen de las diferencias, según la dirección
Javi Hoyos explica que, de acuerdo con la dirección de Nueva Línea, las diferencias comenzaron por el uso de la imagen del grupo en redes sociales.
Según su relato, la dirección habría detectado “distintas disconformidades” con contenidos publicados por las vocalistas en sus perfiles.
El comunicador señala que el debate interno giraba en torno a si esos contenidos podían generar ingresos vinculados a marcas publicitarias utilizando la imagen de Nueva Línea.
La dirección, siempre según la versión expuesta por Hoyos, entendía que en esas situaciones debía ser el grupo quien decidiera “si seguir adelante o no” con determinadas campañas.
A raíz de esas diferencias, se habría propuesto a las componentes la firma de un contrato con cláusulas destinadas a aclarar el funcionamiento de la marca, la imagen y la relación profesional.
Según Hoyos, desde la dirección aseguran que estaban abiertos a discutir cambios en ese documento.
El vídeo que hizo estallar la situación
El punto de ruptura, según la versión trasladada por Javi Hoyos, llegó después de que las vocalistas publicaran un vídeo. La dirección, afirma el comunicador, entendió esa publicación como “una falta de respeto” y consideró que no se correspondía con la imagen que quería proyectar Nueva Línea.
A partir de ahí, según el relato expuesto, la dirección habría pedido que el vídeo fuese eliminado.
Hoyos sostiene que fue entonces cuando “explota todo”: las vocalistas habrían manifestado que las cláusulas del contrato eran “muy abusivas” y que no querían continuar en el grupo.
“Desde la dirección me explican que ellos las apoyan en su nuevo camino, pero que no van a consentir que se manche la imagen de Nueva Línea y se digan mentiras”, afirma.
Una polémica con efectos en la agenda de conciertos
La crisis interna de Nueva Línea ya ha tenido consecuencias en la agenda de verano. El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla comunicó la cancelación del concierto previsto este jueves, 9 de julio, en el barrio de Las Aguas, después de la reestructuración anunciada por la orquesta.
Nueva Línea, nacida en Tenerife, había alcanzado una fuerte exposición pública tras viralizarse en redes sociales y plataformas musicales.
Su crecimiento convirtió a la formación en uno de los fenómenos recientes de las verbenas canarias, con una agenda especialmente relevante en plena temporada de verano, consagrándose con la inclusión de las artistas en Al Golpito, uno de los grandes temas del último trabajo de Quevedo.