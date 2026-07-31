Piden ayuda para encontrar a Julián, desaparecido en Gran Canaria

La Policía Nacional ha solicitado ayuda para tratar de encontrar a Julián B. M., un hombre de 55 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 25 de julio.
Julián B.M. mide 1,65 metros y es de constitución delgada. Además tiene ojos marrones, mientras que su pelo es de color castaño, liso y largo.
Desde la Policía Nacional se pide que quienes tengan alguna información al respecto contacte con el cuerpo policial llamando al 091.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.