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La Aemet activa avisos amarillos por fuerte oleaje en Canarias

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las playas y zonas de costa afectadas
Es oficial: el Ministerio del Interior da una serie de advertencias por la borrasca Therese en Canarias
Imagen de archivo de oleaje en Tenerife. / Fran Pallero
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a partir de la medianoche de este lunes, 20 de julio, avisos amarillos por fuerte oleaje en Tenerife y Gran Canaria. El fenómeno meteorológico afectará especialmente a las vertientes este, sur y oeste de ambas islas, según ha informado el organismo estatal.

Las zonas costeras de estas dos Islas registrarán un notable empeoramiento del estado del mar. En concreto, las alertas comenzarán a las 00:00 horas del lunes y permanecerán vigentes, en principio, hasta las 01:00 horas del martes, 21 de julio.

Este tipo de avisos por fenómenos costeros adversos es habitual en el Archipiélago durante los meses de verano debido a la intensificación de los vientos alisios. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las playas y zonas de costa afectadas, evitando el baño y los deportes náuticos en las áreas de mayor riesgo.

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Zonas afectadas y fuerza del viento

Según detalla la predicción oficial de la Aemet, se prevé viento del nordeste con intensidades que oscilarán entre los 50 y los 61 kilómetros por hora. Esta velocidad equivale a fuerza siete en la escala Beaufort.

Las rachas más intensas se localizarán mar adentro, concretamente en el sureste de Gran Canaria y al sur del canal que separa esta isla de Tenerife. Por el momento, el resto de las islas del Archipiélago se mantienen sin ningún tipo de alerta meteorológica.

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