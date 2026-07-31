Hasta 500 euros para el carné de conducir: La Laguna lanza una ayuda clave para jóvenes

El Ayuntamiento de La Laguna abre una nueva convocatoria de ayudas con un presupuesto de 75.000 euros para financiar la obtención del permiso de conducir entre la juventud del municipio. La iniciativa, gestionada por la concejalía de Educación y Juventud, concederá hasta 500 euros por persona para cubrir los gastos de autoescuela, tasas de examen y material didáctico.
La medida busca eliminar las barreras económicas que afrontan las personas jóvenes para acceder al mercado laboral y favorecer su emancipación. Podrán optar a estas subvenciones quienes tengan entre 18 y 30 años, lleven empadronados en la Isla —concretamente en el municipio de San Cristóbal de La Laguna— al menos seis meses y estén matriculados en una autoescuela radicada en el término municipal.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, defendió que el permiso de conducir representa en la actualidad «una herramienta imprescindible para acceder a un puesto de trabajo». En esta línea, el edil recalcó la apuesta por que ningún residente «vea limitadas sus oportunidades laborales por motivos económicos». Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, recordó la demanda de movilidad por parte del tejido empresarial e instó a «eliminar obstáculos que dificultan su incorporación al tejido productivo».
Requisitos y criterios de concesión de las ayudas
Las subvenciones cubrirán gastos realizados desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha límite que determine la convocatoria oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Una vez publicado el extracto, la ciudadanía dispondrá de 20 días naturales para formular la solicitud a través de los canales institucionales del consistorio.
La adjudicación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. El procedimiento priorizará a solicitantes en situación de desempleo, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, personas con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales o jóvenes independizados.
Valoración del sector de las autoescuelas
El sector ha acogido favorablemente la iniciativa presupuestaria. El presidente de la Federación de Autoescuelas de Canarias (FEACA), Javier Báez, aseguró que la partida presupuestaria responde a «una necesidad real de muchos jóvenes» al aliviar un gasto de envergadura para las economías familiares del Archipiélago. Asimismo, Báez subrayó la importancia de la colaboración institucional para garantizar la formación vial y reforzar la seguridad en la red de carreteras de Tenerife.