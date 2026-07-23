La Laguna impulsa las ventas del comercio local con 70.000 bonos: los estudios de tatuaje, la novedad

El Ayuntamiento de La Laguna y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) suscribieron ayer el convenio de colaboración que permitirá gestionar una nueva edición de la campaña Bonos Fomento al Comercio Local, una iniciativa que movilizará 1,4 millones de euros para la puesta en circulación de 70.000 títulos, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio mediante descuentos directos a la ciudadanía.
El acuerdo fue suscrito por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de Fauca, Abbas Moujir, en un acto en el que también estuvo presente el concejal accidental de Comercio, Fran Hernández, y el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez. A través de este convenio, Fauca actuará como entidad colaboradora encargada de la gestión técnica de la campaña.
El regidor destacó que “los Bonos Fomento al Comercio Local se han convertido en una de las políticas municipales de mayor impacto para apoyar a nuestro tejido económico. No solo favorecen las ventas de cientos de establecimientos, sino que también ayudan a las familias y fortalecen un modelo de ciudad que apuesta por el comercio de proximidad, generador de empleo, actividad y vida en nuestros pueblos y barrios”.
El concejal Fran Hernández señaló que “esta nueva edición consolida una iniciativa que ya forma parte del calendario comercial de La Laguna” y recordó además que esta edición incorpora como principal novedad la participación de los estudios de tatuaje, ampliando así las actividades que podrán beneficiarse de esta medida de apoyo al comercio de proximidad.
Por su parte, Abbas Moujir, agradeció la confianza depositada por el Ayuntamiento de La Laguna y aseguró que “esta campaña es ya una referencia en Canarias por el volumen de recursos que moviliza y por el impacto directo que tiene sobre el comercio local. Nuestro objetivo es facilitar al máximo la participación de los establecimientos y contribuir a que esta nueva edición vuelva a ser un éxito para comerciantes y consumidores”.
Una vez concluido el periodo de adhesión y publicados los listados definitivos de establecimientos participantes, el Ayuntamiento anunciará la fecha de puesta en circulación de los Bonos Fomento, con un valor de 20 euros, aunque la ciudadanía abonará solo 10 euros, mientras que el Ayuntamiento aportará los otros 10 euros.