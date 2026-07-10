Se acabó el olor a estiércol en La Orotava: el ayuntamiento toma medidas importantes

El Ayuntamiento de La Orotava tramita una nueva ordenanza municipal para frenar de manera definitiva los malos olores y las molestias ambientales que afectan de forma reiterada a varios barrios de la Villa. El alcalde, Francisco Linares, anunció que el consistorio endurecerá los requisitos para el transporte, almacenamiento y vertido de abono orgánico en los campos agrícolas del municipio del norte de Tenerife.
La regulación busca un equilibrio entre la actividad del sector primario y la convivencia ciudadana. El grupo de gobierno defiende el impulso a la agricultura de kilómetro cero, pero exige que el uso de fertilizantes se realice sin causar perjuicios a los vecinos, especialmente en aquellas parcelas próximas a los núcleos urbanos de La Orotava. “El olor hace la vida imposible a los vecinos y eso no puede volver a suceder”, afirmó el primer mandatario municipal.
Registro previo y control de la Policía Local de La Orotava
La principal novedad técnica introducida en la normativa será la obligación de presentar una comunicación previa en el ayuntamiento antes de proceder a cualquier vertido de abono en una finca. Según detalló el concejal de Planificación y Medio Ambiente, Narciso Pérez, esta medida facilitará que la Policía Local y los técnicos de la administración realicen labores de supervisión y control directo sobre el terreno.
El foco de la nueva ordenanza se centrará en el estiércol de origen ganadero, específicamente el procedente de granjas de aves y porcino, que genera un mayor impacto debido a la intensidad de sus emanaciones. A partir de la entrada en vigor de la normativa, este tipo de abono deberá estar fermentado y seco de forma obligatoria, quedando estrictamente prohibido su apilamiento directo sobre los terrenos agrarios de la localidad.
Restricciones por calor y viento en Canarias
La ordenanza municipal incluirá limitaciones estrictas condicionadas por la meteorología del Archipiélago. Quedará completamente prohibido realizar vertidos de abono orgánico durante los periodos en los que el Gobierno de Canarias decrete situaciones de prealerta o alerta por viento o por altas temperaturas. Esta restricción prioriza la salud pública, ya que las condiciones climáticas adversas agravan la dispersión de los olores en la Isla.
La tramitación administrativa de este documento comenzará este mes de julio de 2026. La previsión del Ayuntamiento de La Orotava es agilizar los plazos institucionales para que la nueva regulación entre en vigor antes de que finalice el presente año, atendiendo a una demanda de los residentes de las zonas afectadas.