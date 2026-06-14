La Orotava pone fin por todo lo alto a sus fiestas patronales con una romería multitudinaria

La Orotava congregó a cientos de personas vestidas con trajes tradicionales para celebrar su emblemática festividad popular. La jornada contó con la participación de 77 carretas y decenas de agrupaciones folclóricas que recorrieron las principales calles del municipio norteño. Este evento cierra las fiestas patronales de la Villa con una afluencia masiva de magos y visitantes.
La tradicional romería de San Isidro en La Orotava celebra su 89 edición en un ambiente de fervor y tipismo. La cita arrancó por la mañana con la solemne eucaristía en la Iglesia de la Concepción. Durante la misa, los asistentes realizan la tradicional ofrenda de frutos del campo y renuevan la promesa de los labradores locales.
El recorrido festivo por la romería de San Isidro en La Orotava
El desfile festivo comenzó su marcha desde el templo de San Francisco tras finalizar los actos religiosos matutinos. El recorrido avanzó con ritmo pausado por el casco histórico hasta concluir en la conocida Plaza de la Paz. Las parrandas musicales animaron el trayecto junto a las fogaleras, la comida compartida y las cabezas de ganado.
Un total de 30 parrandas de las islas participaron de forma activa en esta gran cita con las tradiciones. Los grupos musicales dinamizaron el paso de las carretas engalanadas con aperos de labranza y productos hortofrutícolas. El público abarrotó las aceras de la Villa para disfrutar de una de las celebraciones más señeras de Canarias.
El origen histórico de las fiestas de La Orotava
El origen de esta manifestación popular se remonta al año 1846 en el norte de Tenerife. El entonces alcalde, Bernardo de Ascanio y Molina, introduce una primera romería formal tras un viaje a Madrid. El regidor canario financia el evento con sus propios fondos tras observar las celebraciones de la capital española.
La estructura moderna y popular de la fiesta se consolida a partir del año 1936 en el municipio. El Liceo de Taoro asume la gestión directa del desfile e introduce los elementos tradicionales que perviven hoy. La institución suma de forma definitiva el ganado, las agrupaciones folclóricas organizadas y las carrozas decoradas.
El actual formato de las fiestas de La Orotava se mantiene vivo cada mes de junio de forma ininterrumpida. La celebración sólo registra dos suspensiones recientes en su historia durante los años 2020 y 2021. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19 obligó a cancelar el evento de forma temporal.