Los Realejos invierte más de medio millón de euros en los ocho colegios públicos

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y el concejal de Educación, José David Cabrera, visitaron esta semana el CEIP Mencey Bentor para comprobar los avances de unas obras de accesibilidad a la zona deportiva y multiusos del centro, uno de los ocho colegios públicos de la localidad en los que el Ayuntamiento invierte este verano más de medio millón de euros en obras de reformado, acondicionamiento y mejora (RAM).
“Aprovechamos el período no lectivo de estos meses para acometer los trabajos contratados con una inversión récord en obras RAM que queda distribuida en los centros educativos públicos de Infantil y Primaria de Los Realejos, como son el propio CEIP Mencey Bentor y los CEIP Agustín Espinosa, Pérez Zamora, La Montañeta, Toscal Longuera, San Sebastián, Palo Blanco y La Pared”, explicó Adolfo González.
“Se trata de obras consensuadas con la representación escolar de cada centro en función de sus demandas y acordando las prioridades”, remarcó José David Cabrera, quien incidió en que “básicamente las obras de este verano de 2026 tienen como denominador común mejoras en funcionalidad y en accesibilidad”.
Esta inversión municipal se ha visto complementada con dos intervenciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, atendiendo las peticiones de centros educativos y del Ayuntamiento, consistentes en mejoras en la cubierta del CEO La Pared (centro que también imparte Secundaria), así como en la resolución de las filtraciones que han venido afectando al IES Cruz Santa, uno de los tres institutos de la ciudad.