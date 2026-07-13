Luis Ortigosa: “El Gobierno de Canarias tiene que defender las universidades públicas, con hechos y presupuesto”

La Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas y Amigos y Amigas de la Universidad de La Laguna (Alumni ULL) celebra durante este 2026 su vigésimo quinto aniversario “construyendo comunidad, identidad y memoria universitaria”, además de profundizar en el “sentimiento de pertenencia a la Universidad de La Laguna” no solo de quienes fueron antiguos alumnos y alumnas sino de toda la sociedad en general. El presidente de Alummi ULL, Luis Ortigosa, recalca el papel fundamental de la asociación como “un triple puente real” no solo entre la Universidad y sus egresados, sino entre la Universidad y la sociedad, función que ha quedado patente a lo largo de estos años a través de las numerosas iniciativas impulsadas por la entidad. En un momento en el que las universidades públicas de Canarias “están afrontando un momento crítico”, Ortigosa incide en que es el Gobierno de Canarias “el que tiene que mover ficha y defenderlas, no solamente con palabras, sino también, y sobre todo, con hechos y presupuesto”.
-¿Cómo afronta Alumni ULL este 25º aniversario?
“Alumni ya cuenta con 25 años de trayectoria y tenemos una muy buena salud. Recuerde que empezamos con 56 socios en 2001 y ahora mismo ya son más de 2.654. Sobre todo realizamos muchas actividades, encuentros, visitas y eventos socioculturales, además de desarrollar una importante labor de mecenazgo, con aportaciones económicas a centros, servicios y grupos de investigación o colectivos vinculados a la ULL, así como entregamos los premios a los valores humanos, al mejor expediente académico y a los cinco mejores trabajos de fin de máster. Podemos estar entre las cinco primeras asociaciones Alumni de las universidades públicas del país tras Salamanca, Barcelona, Valencia o Madrid por actividades realizadas. Nuestra cuota es de 30 euros y tiene múltiples ventajas no solo en el disfrute de nuestras actividades, sino que se puede acceder a la Biblioteca Universitaria y al servicio de préstamo, descuentos en publicaciones, uso y disfrute de las instalaciones deportivas, actividades, talleres o descuentos en los cursos del Servicio de Idiomas, etc.”.
-El que fuera rector José Gómez Soliño fue su impulsor
“José Gómez Soliño, que venía de Inglaterra, vio la importancia de este tipo de asociaciones de alumnos que devolvían a la Universidad lo que el centro les había dado a ellos. Hubo intentos previos, como en 1927, cuando se hizo la división provincial de Canarias, en el mismo boletín se constituyó la Universidad de La Laguna con tres facultades. El rector José Escobedo propuso una Liga de Amigos de la Universidad de La Laguna, para dotar la biblioteca y la recién creada Facultad de Química. Posteriormente en plena República, en 1933-34, el rector Francisco Hernández creó una Agrupación de Amigos de la Universidad de La Laguna, pero tampoco llegó a cuajar. Tuvimos que esperar a 2001 cuando la iniciativa de José Gómez Soliño fructificó y el 20 de enero en el Paraninfo se realizó un acto en el que asistieron, entre otros, el presidente del gobierno regional, Román Rodríguez; la alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, varios catedráticos, profesores, etc. Se inscribieron 56 personas y el trabajo continuó hasta la asamblea constituyente”.
-También es importante dotarla de vida y actividad
“La aceptación de Alumni ha sido muy positiva y hemos ganado socios prácticamente cada año, salvo en los 24 meses de la pandemia, donde lógicamente se frenó ese ingreso, pero ahora superamos los 2.650 asociados. AlumniULL no es solo una asociación de exalumnos y amigos de la universidad al uso, realizamos actividades socioculturales, deportivas y recreativas, hacemos comidas cada mes y medio en el restaurante pedagógico del CIFP La Candelaria, donde invitamos a una personalidad relevante para que nos hable de algún tema de interés. También realizamos visitas a entidades científicas, históricas, museos, visitas culturales, rutas guiadas a edificios o lugares relevantes; en la parte lúdica, hacemos rutas de senderismo y escapadas a rincones no tan masificados, visitas al Jardín de Aclimatación de La Orotava o al Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo… Afortunadamente nuestras actividades las hacemos con fondos propios, con ayuda de nuestros mecenas y patronos, y varios convenios tanto con la Universidad de La Laguna como con el Cabildo de Tenerife, que nos va a ayudar en el aniversario como en otras líneas de colaboración para desplegar mesas de debate, conferencias, ciclos itinerantes de actividades por las islas, etc.”.
-Alumni apuesta por el talento vinculado a la Universidad con distintos premios y su programa de mecenazgo
“Alumni ULL otorga cada año premios para reconocer el talento y el esfuerzo de los estudiantes de la Universidad, son el Premio al Mejor Expediente Académico y los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) junto al Consejo Social de la ULL y la Fundación la Caixa. Ofrecemos premios económicos en la ayuda al mecenazgo, en el año 2025 entregamos 46 ayudas por un total de 22.000 euros a líneas de investigación que salen de la propia universidad”.
-Uno de los premios destacados es el de los Valores humanos
“Hace ya 23 años que se instauró el Premio a los Valores Humanos en la ULL que lleva el nombre de José Luis García Pérez, fallecido el pasado diciembre, en el que se reconoce a los estudiantes, que hayan demostrado destacadas cualidades humanas mediante su participación en actividades solidarias, sociales, humanitarias, culturales o ambientales… En la Universidad no solo se viene a estudiar y obtener un título, sino que la Universidad proporciona una formación integral y humanista a la persona, formando en valores, ética, respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad social… Siempre decimos que durante cuatro, cinco o seis años no solo has pasado por una Facultad, sino la Universidad de La Laguna ha pasado por ti”.
-En una sociedad tan individualista ¿Cómo se fomenta la pertenencia a un colectivo, como la Universidad de La Laguna?
“Alumni ha demostrado en estos 25 años que la relación de los alumnos y egresados la Universidad no termina al lograr el título, debe permanecer y no desvincularse, y una asociación como la nuestra fomenta ese sentimiento de pertenencia y de devolver lo que nos ha dado. Alumni tiene el objetivo de ser un triple puente entre la universidad y sus egresados y entre la universidad y la sociedad, de hecho añade en su denominación Amigos de la ULL. Entre nuestros más de 2.600 socios, con un amplio abanico de edades, tenemos muchísimos que son egresados, pero también otros que sin haber estudiado aquí quieren colaborar con la Universidad de La Laguna. Otro de nuestros objetivos es impulsar el conocimiento y la cultura por medio de conferencias, debates, visitas, fomentar la reflexión y el diálogo con temas de actualidad, además de promover hábitos saludables y de contacto con la naturaleza y reforzar el vínculo de la ULL y el entorno”.
-¿Cómo valora el presente y futuro de las universidades con temas como la financiación?
“Las universidades públicas de Canarias están afrontando un momento crítico. Tenemos que poner en valor y fortalecer la Universidad pública como herramienta de progreso y desarrollo de la sociedad canaria. Ahora mismo el presupuesto de las dos universidades canarias es de unos 300 millones de euros. Las universidades públicas necesitan tener una financiación suficiente y estable. La LOSU exige que el Gobierno de Canarias deba dotar al menos el 1% del PIB (producto interior bruto) a las universidades públicas, es decir, llegar a 500 millones de euros. Una universidad necesita instalaciones dignas para nuestros docentes y alumnos, hace falta remunerar bien a nuestro profesorado, hace falta financiar las líneas de investigación. Las universidades públicas necesitan una apuesta decidida y un apoyo financiero real por parte del Gobierno regional para que puedan funcionar. Como sabrán hay cinco universidades privadas en Canarias, si estos centros privados cumplen con todos los criterios de formación adecuada que continúen, pero no a costa de desatender y agraviar a las universidades públicas que han demostrado ser fundamentales en el desarrollo de la comunidad, porque de ahí sale el conocimiento de la sociedad, se forman médicos, enfermeras, fisioterapeutas, maestros y profesores, abogados, ingenieros, informáticos, economistas, la gente del arte…, todas las especialidades profesionales se proyectan a las necesidades de la sociedad. Recientemente se ha creado la Asociación de Universidades Públicas Canarias que nace para reforzar la defensa de la educación superior. Es el gobierno de Canarias el que tiene que mover ficha y tiene que defender la universidad pública, no solamente con palabras, sino con hechos y presupuestos”.
-Otro es la Ley de Ciencia
“La nueva Ley canaria de la Ciencia no ha tenido en cuenta en su redacción a las dos Universidades públicas cuando son las que llevan el 90% del peso de la investigación, el desarrollo y la innovación en Canarias. Una universidad no es solamente dar clases, es investigar y en La Laguna se investiga bien, como demuestran los rankings internacionales. Nosotros queremos apoyar a la labor investigadora y para ello queremos firmar un convenio con la Asociación de Jóvenes por la Investigación. Es triste que la ley no tenga en cuenta a los jóvenes investigadores, con contratos precarios, muchos no llegan a cobrar ni 900 euros, lo que desincentiva la labor investigadora e impide retener el talento joven”.