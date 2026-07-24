Manu Guill anuncia que el Tenerife hará “dos o tres fichajes más”

El CD Tenerife encara la recta final de la planificación deportiva con la mayor parte de los deberes hechos, aunque todavía quedan piezas por encajar antes del cierre del mercado. Así lo confirmó este miércoles el director deportivo blanquiazul, Manu Guill, quien avanzó que la intención del club pasa por incorporar “entre dos y tres futbolistas más” para completar una plantilla diseñada para afrontar con garantías el regreso a LaLiga Hypermotion.
Durante la presentación oficial de Martin Pecar, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez, Guill explicó que la dirección deportiva trabaja ya en perfiles muy concretos para terminar de perfilar el equipo de Álvaro Cervera. “Creo que, en cuanto al mercado, ya hemos hecho gran parte del trabajo. Estamos buscando perfiles concretos para cerrarlo”, señaló el responsable deportivo.
El principal frente abierto está en el lateral izquierdo, una necesidad provocada por la lesión de Pau, que ha obligado al club a modificar sus planes iniciales. “La lesión de Pau hace que nos tengamos que mover, pese a que queríamos apostar por él”, explicó Guill.
En relación con la situación de Jesús de Miguel, uno de los nombres propios del verano, el director deportivo transmitió un mensaje de tranquilidad. El delantero continúa recuperándose de los problemas físicos con los que terminó la pasada campaña y el objetivo es que llegue en condiciones al inicio liguero.
“Está en fase de recuperación. Lo estamos animando y cuidando porque vino de una segunda vuelta lesionado. La idea es que esté listo para el comienzo de la competición”, indicó, aunque reconoció que el mercado todavía podría influir en la composición definitiva de la delantera.
El director deportivo definió las tres incorporaciones presentadas como futbolistas jóvenes, con proyección y convencidos del proyecto blanquiazul. “Son jugadores que han querido estar con nosotros y que tienen perfiles muy dinámicos”, destacó, subrayando además la experiencia internacional de Pecar y Krdzalic y el conocimiento que ya existe en España sobre Jesús Álvarez.
Otro de los asuntos abordados fue la nueva función de Aitor Sanz dentro del club tras poner fin a su etapa como futbolista. Guill explicó que la decisión fue consensuada y respondió al aumento de la exigencia competitiva que supone el regreso a Segunda División.
“La exigencia de Segunda no es la misma que la de la temporada pasada y él fue el primero en entender la situación. Ha sido un fin de ciclo como jugador, pero la suerte que tenemos es que sigue con nosotros como enlace entre la plantilla y el cuerpo técnico”, concluyó.
Salidas
Manu Guill confirmó ayer que varios futbolistas cambiarán de aires próximamente. La salida más avanzada es la de Gastón Valles, cuyo adiós está prácticamente sellado.
Guill desveló que ambas partes han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato con un coste mínimo para la entidad. “No estuvo mal, aunque quizás esperábamos más”, explicó el director deportivo sobre el delantero uruguayo, que ya cuenta con varias propuestas para continuar su carrera.
Otro de los nombres propios es Ander Zoilo, cuya salida está completamente encarrilada. El lateral izquierdo ya no se encuentra en Tenerife y únicamente resta completar los trámites administrativos para oficializar su incorporación a un nuevo equipo.
La situación de Balde es diferente. El joven atacante continúa recuperándose de la lesión sufrida en el último partido de la pasada temporada, aunque el club mantiene plena confianza en su proyección. Pese a ello, no se descarta una cesión para que acumule minutos y continúe con su crecimiento.