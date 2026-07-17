Una ‘marea’ de fieles acompaña a la Virgen del Carmen en su embarque en Santa Cruz de Tenerife

Cientos de personas y más de sesenta embarcaciones acompañaron en la tarde noche de ayer a la Virgen del Carmen, tanto por tierra como por mar, en la celebración de su festividad, una de las citas más tradicionales y arraigadas del calendario de Santa Cruz de Tenerife, en la que el puerto capitalino se transformó en un emotivo desfile acuático de pequeños barcos y motos de agua que acompañaron a la imagen durante su procesión marítima.
La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, partió pasadas las 19.30 horas de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en una lenta procesión terrestre tras concluir la misa en su honor. La comitiva, encabezada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el obispo Nivariense, Eloy Santiago, trascurrió acompañada por las voces de la Coral de Cámara del Círculo de Amistad XII de Enero en su recorrido por las calles del centro de la capital.
No obstante, los sones del reguetón procedentes de la explanada portuaria, frente al Auditorio, donde casi a la misma hora arrancaba el festival Tenerife Cook Music Fest, se convirtieron en una banda sonora paralela a la solemne comitiva.
La marcha procesional, seguida desde las aceras por muchos ciudadanos, discurrió por la plaza de la Iglesia, Domínguez Alfonso, Padre Moore, Bravo Murillo, plaza del Cabildo y el cruce de la avenida Marítima hasta la pasarela de acceso al puerto, donde aguardaban muchas más personas para presenciar el embarque de la imagen e iniciar la peregrinación marítima.
A su llegada, la imagen fue recibida por la Policía Portuaria, vestida con uniforme de gala al igual que la Policía Local, que la acompañó hasta el remolcador VB Canarias, atracado en el Muelle Sur, desde donde se realizó la ofrenda floral con el lanzamiento al mar de una corona en memoria de las personas fallecidas en el ejercicio de las labores portuarias.
La Unión Artística El Cabo interpretó varias piezas antes del comienzo del recorrido marítimo, para posteriormente proceder a la embarcación de la Virgen y dar inicio a la procesión marítima, que partió bajo el siempre esperado Ave María a cargo del cantante Chago Melián.
El remolcador, engalanado para la ocasión y con la venerada imagen presidiendo su cubierta, surcó la bahía capitalina hasta llegar a la entrada de Muelle Norte, en un trayecto que recorrió acompañado de otras pequeñas embarcaciones y motos acuáticas que escoltaron a la Virgen del Carmen al son de sus bocinas. Emotividad y fe sobre el agua que, alejada de la música reguetonera del Cook Festival, brindó la estampa más característica que siempre ha acompañado a la procesión.
Sobre las 22.00 horas, finalizó el recorrido marítimo y, tras el desembarco de la imagen, la Unión Artística El Cabo y la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife interpretaron la Salve Mariana, uno de los momentos más esperados de esta celebración. A continuación, la procesión continuó por la avenida Marítima en su regreso a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.
Historia
Los marinos tinerfeños eligieron a Nuestra Señora del Carmen para que les guiase y protegiera a llegar a buen puerto, colocándola en la parte alta de la Isla. Según el historiador Álvarez Rizo, desde el siglo XVIII muchas personas acudían a la romería que el sábado de Naval se celebraba en La Esperanza, cantándole la Salve que los marinos entonan al levar anclas; sin embargo, Juan Primo de la Guerra ubica a la primera imagen en la ermita santacrucera de San Telmo, donde los marineros la veneraban.
La imagen, cuyo origen se encuentra en el monte Carmelo, en Israel, sería proclamada patrona de la Marina de Guerra española y de todos los Navegantes el 19 de abril de 1901, según una orden de la reina María Cristina de Habsburgo.
En Santa Cruz, la talla de la Virgen del Carmen descansa en la iglesia de la Concepción desde 1670. La imagen pertenecía a Margarita de Vera Villavicencio, que la había heredado de su padre, el capitán Cristóbal Perdomo de Vera. Tras fallecer, se donó a la parroquia y allí se construyó su capilla. La primera procesión en la capital se remonta el 16 de julio de año 1720.
La Guardia Civil vigila por mar y tierra la festividad del Carmen
La Guardia Civil de Santa Cruz estableció ayer un dispositivo especial de vigilancia en las zonas afectadas por la procesión de la Virgen del Carmen, en el que participaron diversas unidades para mantener el orden público y garantizar la seguridad durante la celebración de la festividad, tanto por mar como en tierra.
El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas se encargó del área marítima para que las embarcaciones y motos de agua respetaran las zonas de baño.