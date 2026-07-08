cultura

María Oruña presenta ‘La Cámara de las Maravillas’ en El Barco de Papel

La escritora se encuentra con sus lectores este miércoles en la librería ubicada en El Sauzal, en un acto, conducido por Eva García, en el que también firmará ejemplares de su obra
La escritora María Oruña. / Ángeles Torres
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La Librería El Barco de Papel, en El Sauzal, recibe este miércoles por la tarde (19.00 horas) a la escritora María Oruña, quien presentará y firmará ejemplares de su novela más reciente, La Cámara de las Maravillas (Plaza & Janés, 2026), en un acto que será conducido por Eva García. Las invitaciones para esta cita literaria se pueden reservar a través del número de WhatsApp 683 641 292.

“En su nuevo thriller ambientado en el mundo del arte -puede leerse en un texto promocional de la editorial-, María Oruña vuelve a atrapar a los lectores con una intriga irresistible, unos personajes inolvidables y una trama repleta de sorpresas que gira en torno a los misterios de la Cámara de las Maravillas, donde las obras más bellas y sofisticadas conviven con el robo, la traición y el asesinato”.

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María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora reconocida por la rigurosidad histórica, forense y científica de sus novelas de misterio. Sus trabajos, que superan el millón y medio de ejemplares vendidos, han sido traducidos a una decena de idiomas.

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