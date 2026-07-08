María Oruña presenta ‘La Cámara de las Maravillas’ en El Barco de Papel

La Librería El Barco de Papel, en El Sauzal, recibe este miércoles por la tarde (19.00 horas) a la escritora María Oruña, quien presentará y firmará ejemplares de su novela más reciente, La Cámara de las Maravillas (Plaza & Janés, 2026), en un acto que será conducido por Eva García. Las invitaciones para esta cita literaria se pueden reservar a través del número de WhatsApp 683 641 292.
“En su nuevo thriller ambientado en el mundo del arte -puede leerse en un texto promocional de la editorial-, María Oruña vuelve a atrapar a los lectores con una intriga irresistible, unos personajes inolvidables y una trama repleta de sorpresas que gira en torno a los misterios de la Cámara de las Maravillas, donde las obras más bellas y sofisticadas conviven con el robo, la traición y el asesinato”.
María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora reconocida por la rigurosidad histórica, forense y científica de sus novelas de misterio. Sus trabajos, que superan el millón y medio de ejemplares vendidos, han sido traducidos a una decena de idiomas.