La cantante Marilia Monzón lo tiene claro: esta es su heladería favorita, que tiene Solete en la Guía Repsol y está en Canarias

La heladería favorita de Marilia Monzón está en Gáldar. La cantante y compositora grancanaria ha elegido Heladora La Única, situada en la calle Miguel de Mujica, como uno de sus rincones preferidos para tomar un helado en el norte de Gran Canaria, dentro de la selección de los Soletes Guía Repsol.
Según recoge Guía Repsol, Monzón no se queda con un solo sabor. “No me puedo quedar solamente con un helado, así que elijo entre el de fresa y el de tutti frutti”, cuenta la artista en la recomendación publicada por la guía gastronómica.
El establecimiento aparece reconocido como Solete Guía Repsol en la categoría de heladería. Está ubicado en la calle Miguel de Mujica, número 7, en el municipio de Gáldar, y figura dentro de una selección en la que rostros conocidos recomiendan algunos de sus locales favoritos para el verano.
Una heladería con historia en Gáldar
Heladora La Única no es un local cualquiera para Gáldar. De acuerdo con la información publicada por Guía Repsol, el negocio comenzó a vender helados hace casi 80 años en este municipio del noroeste de Gran Canaria, donde creció Marilia Monzón.
La guía destaca además que la heladería ha reabierto sus puertas tras más de un año de reformas. Entre los sabores que siguen teniendo tirón entre su clientela figura el helado de turrón, uno de los clásicos del establecimiento, según la misma publicación.
La elección conecta con una tendencia habitual de los Soletes: reconocer locales cercanos, asequibles y con identidad propia. Esta distinción, diferente de los Soles Repsol, nació en 2021 y está pensada para señalar lugares con encanto, buena relación calidad-precio y propuestas recomendables para el día a día.
Los sabores que recomienda Marilia Monzón
En el caso de Marilia Monzón, la recomendación tiene un marcado componente personal. La cantante se decanta por dos sabores concretos: fresa y tutti frutti. Ambos forman parte de esa memoria gastronómica asociada al verano, al paseo y al consumo sencillo que Guía Repsol busca destacar con sus Soletes.
Heladora La Única aparece en la guía con un precio orientativo inferior a 35 euros y con la recomendación centrada en sus helados. El local se encuentra en pleno casco de Gáldar, en la calle Miguel de Mujica, y dispone de teléfono de contacto: 928 88 15 86, según la ficha del establecimiento.
Qué son los Soletes Guía Repsol
Los Soletes Guía Repsol son reconocimientos dirigidos a bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, terrazas y otros locales informales que destacan por su propuesta accesible y cercana. A diferencia de los Soles Repsol, más vinculados a la alta gastronomía, los Soletes ponen el foco en establecimientos recomendables para comer, picar o tomar algo sin grandes formalidades.
En esta edición, Guía Repsol ha incorporado recomendaciones de personajes conocidos de la cultura, la música, el cine, la televisión o la literatura. Entre ellos figura Marilia Monzón, que ha situado a Heladora La Única entre los locales con acento canario destacados por la guía.
Para Gáldar, el reconocimiento supone una nueva referencia gastronómica con proyección exterior. Para quienes visiten el municipio este verano, la recomendación deja una pista clara: la heladería señalada por Marilia Monzón está en el centro del casco urbano y tiene dos sabores marcados por la cantante como favoritos, fresa y tutti frutti.