Más de 152.000 euros para obras de mejora del firme en cuatro zonas de Ofra

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado, en Junta de Gobierno, el plan para la ejecución de las obras de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes en el distrito Ofra-Costa Sur. Las actuaciones, con una inversión superior a los 152.000 euros, se enmarcan en el programa Impulso Urbano, y se centrarán en los aparcamientos de Los Príncipes y en las calles Izquierdo Azcárate, Senda Trasera y Sansón y Barrios.
Los trabajos incluirán la reposición, la renovación de la capa de rodadura y la actualización de la señalización horizontal, devolviendo a estos espacios unas condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y durabilidad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguró que “se busca un equilibrio territorial en la ciudad. El objetivo es que las mejoras no se queden solo en el centro, sino que lleguen directamente a las calles de los barrios que presentan un mayor desgaste por el paso del tiempo”. Subrayó que “de la mano de Impulso Urbano estamos invirtiendo más de 100 millones para los próximos cuatro años, con lo que priorizamos la conservación de nuestras calles y aparcamientos, ganando en seguridad y accesibilidad para miles de personas”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que se cuenta con un presupuesto de 152.974 euros para mejorar el estado de varias calles y aparcamientos de uso diario, incrementando la seguridad vial y el confort tanto de peatones como de conductores. Así, indicó que la principal financiación se destinará al aparcamiento de Los Príncipes, donde se ejecutarán obras por importe de 82.764 euros.
La actuación, con una duración de cuatro meses, renovará el pavimento de uno de los parking más utilizados de la zona, junto al centro de salud en la avenida Los Príncipes, eliminando fisuras, deformaciones y desperfectos que actualmente dificultan la circulación y favorecen la acumulación de agua. Además, se renovará la señalización horizontal para mejorar la organización del tráfico y se pasará de 60 a 130 plazas nuevas.
El concejal del distrito, Santiago Díaz Mejías, explicó que “estas actuaciones tienen como objetivo recuperar unas infraestructuras viarias que presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo y al uso continuado”.
El plan de mejoras urbanas contempla tres actuaciones más para renovar el pavimento y la seguridad vial. En primer lugar, la zona de estacionamientos de la calle Izquierdo Azcárate contará con 28.469 euros para obras destinadas a corregir el deterioro del firme, mejorar la evacuación de aguas pluviales y garantizar una superficie de rodadura más uniforme y segura para vehículos y peatones, incluyendo además la reposición de la señalización horizontal.
Asimismo, el distrito intervendrá en Senda Trasera con un presupuesto de 27.991 euros para reparar un pavimento que presenta grietas y pérdida de cohesión. Esta obra optimizará la circulación interior, incrementará la seguridad y mejorará la ordenación del aparcamiento Por último, la rehabilitación del firme en Sansón y Barrios contará con 13.749 euros para eliminar deformaciones de la calzada, mejorar la adherencia y renovar la señalización vial de un tramo muy utilizado.