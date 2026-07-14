20.800 bonos consumo en Santa Cruz de Tenerife ayudarán a las familias en la ‘vuelta al cole’

Llega la sexta edición de los bonos consumo a Santa Cruz de Tenerife. Una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento capitalino, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), que contará este año con una inversión de más de 220.000 euros.
En total se pondrán a la venta, a partir del 4 de agosto, 20.800 bonos consumo por valor de 25 euros, en una edición que se prolongará hasta el 2 de noviembre y que incorpora como novedad el incremento de la aportación municipal, que será del 40%.
El objetivo de la campaña es ayudar a los negocios en la “época valle” veraniega y, sobre todo, a las familias que tendrán que afrontar la vuelta al cole.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que “tras cinco ediciones de éxito, seguimos reforzando esta campaña para responder mejor a las necesidades de nuestro comercio local y de la ciudadanía. Fuimos los primeros en Canarias en sacar los bonos consumo, una iniciativa que otros muchos nos han copiado pero de la que nos sentimos orgullosos al contribuir a impulsar la actividad comercial en el municipio, a dar vida a las calles y, al mismo tiempo, facilitar que las familias puedan ahorrar en sus compras”.
En este sentido, el regidor añadió que “la nueva campaña permitirá movilizar alrededor de 520.000 euros en consumo directo en el comercio local, pues esperamos contar con más de 300 establecimientos adheridos en los cinco distritos”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que la campaña se distribuirá en Bonos Consumo Santa Cruz y Bonos Domingo. Los primeros están dirigidos a comercio y restauración, para lo que se pondrán a la venta 16.000 unidades con un valor de 25 euros. “El Ayuntamiento financiará 10 euros y los consumidores abonarán los 15 restantes. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro bonos”.
Mientras, para los Bonos Domingo se pondrán a la venta 4.800 unidades de 25 euros, financiadas al 50% entre Ayuntamiento y consumidores, que aportarán 12,50 euros cada uno. “Cada usuario podrá adquirir un máximo de dos bonos por domingo, con un límite total de seis durante toda la campaña”, agregó.
Pérez explicó que estos bonos se distribuirán por número de negocios en cada distrito: Centro-Ifara (7.500), Salud-La Salle (4.400), Suroeste (2.200), Ofra-Costa Sur (1.500) y Anaga (400). Asimismo, informó de que la página web del programa (www.bonoconsumosantacruz.com) estará operativa desde el próximo día 16 para que los establecimientos puedan presentar su solicitud de adhesión.
El Gobierno se suma al debate para la apertura dominical de los comercios
El debate sobre la apertura comercial dominical continúa estancando, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha fijado aún una fecha con los agentes convocados en la Mesa de Comercio, el órgano que decidirá, finalmente, ampliar o no la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la capital, lo que permitiría a los centros comerciales ubicados en Cabo Llano poder abrir los domingos.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, manifestó ayer que “varias entidades pidieron en su día el aplazamiento de la Mesa, que se preveía convocar el pasado mes. Pero aún no han pedido su renovación. Aún así estamos hablando y negociando, ya que ahora también se ha incorporado un nuevo agente, el Gobierno de Canarias”.
La voluntad del Consistorio es escuchar a todas las partes, entre las que destacan Zona Centro y Fauca, que se han opuesto a ampliar los días de apertura en domingo.