Vuelven los Bonos Consumo a Santa Cruz: fechas, precios y cómo comprarlos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), ha activado la sexta edición de la campaña Bonos Consumo. La iniciativa cuenta con una inversión pública directa de algo más de 220.000 euros y prevé movilizar alrededor de 520.000 euros en compras en el tejido comercial y de restauración de la capital tinerfeña.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, detalló este lunes que el programa busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos e impulsar la facturación de pymes y autónomos en los cinco distritos del municipio. Como principal novedad de este año, el consistorio incrementa su aportación económica, asumiendo hasta el 40% del valor total de los vales ordinarios para generar un mayor porcentaje de ahorro a las familias.
Tipos de bonos, precios y reparto por distritos
La campaña pondrá en circulación un total de 20.800 bonos distribuidos en dos modalidades bien diferenciadas para incentivar el consumo diario y el de los fines de semana:
- Bonos Consumo Santa Cruz (16.000 unidades): Tienen un valor total de 25 euros. El consumidor paga 15 euros y el Ayuntamiento financia los 10 restantes (el 40%). Cada ciudadano podrá adquirir un máximo de cuatro unidades y se canjearán en comercios, locales de restauración y empresas de servicios adheridas.
- Bonos Domingo (4.800 unidades): Específicos para incentivar las compras durante los días de apertura dominical. Tienen un valor de 25 euros, pero en este caso están financiados al 50%: el usuario abona 12,50 euros y la administración los otros 12,50 euros. Se limita la compra a dos por domingo y un máximo de seis por persona en toda la campaña.
Para garantizar que los beneficios de la campaña se distribuyan de forma equitativa por los barrios de la capital, los 16.000 bonos ordinarios se repartirán inicialmente por zonas de la siguiente manera: Centro-Ifara (7.500), Salud-La Salle (4.400), Suroeste (2.200), Ofra-Costa Sur (1.500) y Anaga (400). Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, aclaró que este reparto inicial es flexible y podrá adaptarse según el ritmo de la demanda.
Calendario oficial: plazos de inscripción y compra
La concejala de Presidencia, Purificación Dávila, subrayó que las fechas elegidas pretenden servir de alivio económico directo para los hogares coincidiendo con la campaña escolar. Las fases clave del proceso son las siguientes:
- 16 de julio: Se abre el plazo en la web oficial (
[www.bonoconsumosantacruz.com](https://www.bonoconsumosantacruz.com)) para que autónomos, microempresas y pymes locales tramiten su solicitud de adhesión al programa.
- 4 de agosto: Comienza oficialmente la venta de los bonos para la ciudadanía a través de la misma plataforma digital.
- 2 de noviembre: Fecha límite improrrogable para canjear los vales en los establecimientos participantes. Para su uso, será obligatorio presentar el DNI o NIE.
Desde su implantación en el año 2021 durante la crisis sanitaria, este modelo de colaboración público-privada ha inyectado más de cuatro millones de euros en la economía de Santa Cruz de Tenerife, según los datos aportados por el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, quien recordó que el municipio fue pionero en una fórmula que ya se ha replicado en el resto de la Isla y del Archipiélago.