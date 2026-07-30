Mayte y Alicia reaparecen en un enigmático vídeo y fijan una cita este viernes: “No hay línea”

Las excomponentes del grupo musical Nueva Línea Mayte Cabrera y Alicia Padilla han reaparecido este jueves en un vídeo publicado en redes sociales que ha generado una gran expectación entre sus seguidores.
La reaparición de ambas artistas se produce mediante una publicación compartida por la firma canaria de joyería AmaloA, que emplaza a sus usuarios a una cita este viernes 31 de julio a las 12:00 horas.
En el vídeo se observa a Mayte marcando el número 999 en un teléfono fijo antiguo de rueda y un plano en el que se ve el tatuaje de ‘Al golpito’, canción que grabaron con Quevedo. Tras terminar de marcar, Alicia le pregunta qué ocurre, a lo que su compañera responde: “No hay línea”.
La escena se ha publicado acompañada por el texto: “No hay verano sin buena música. No hay verano sin joyas AmaloA. 31•07•26 a las 12:00h”.
Una coincidencia numérica en sus redes
El número 999 que marca Mayte en el vídeo coincide con la imagen de perfil que tiene en su cuenta oficial de Instagram.
Tras anunciar su salida de Nueva Línea a principios de este mes de julio, las cuatro cantantes cambiaron sus fotos de usuario por números de tres cifras: Mayte Cabrera eligió el 999, Raquel González el 777, Alicia Padilla el 888 y Sofía Marrero el 222.
Asimismo, la única publicación que comparten las cuatro intérpretes en sus perfiles personales es un vídeo anterior en el que se las ve sentadas juntas en un sillón, sin música, sin hablar y sin texto en el pie de foto.
Las redes sociales se han llenado de comentarios de usuarios que celebran y especulan sobre el significado de esta nueva aparición.
Incertidumbre sobre la publicación
Por el momento no se ha confirmado oficialmente si esta reaparición guarda relación con el nuevo grupo musical que preparan las cuatro artistas o si se limita a una colaboración puntual. Tampoco se ha precisado si el contenido forma parte de una campaña comercial de la marca de joyería o de un anuncio de otra naturaleza.
El pasado 18 de julio, las cuatro exintegrantes confirmaron a DIARIO DE AVISOS que preparaban un nuevo proyecto musical “juntas, unidas y alegres”, después de que la dirección de Nueva Línea comunicara su salida alegando “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”.