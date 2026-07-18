Las exvocalistas de Nueva Línea reaparecen en Tenerife y anuncian un nuevo proyecto musical

Las exvocalistas de la orquesta Nueva Línea han confirmado que continuarán juntas en los escenarios bajo un nuevo proyecto musical. Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla anunciaron su unión definitiva tras abandonar la conocida formación tinerfeña a principios de este mes de julio de 2026.
Las cuatro artistas asistieron este sábado a la tercera jornada del Cook Music Fest, el festival musical que se celebra en Tenerife. En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, las cantantes aseguraron encontrarse “juntas, unidas y alegres”, y adelantaron que muy pronto darán a conocer el nombre oficial de su nuevo grupo de música verbenera.
El futuro musical de las artistas en Canarias
La salida de las cuatro intérpretes de Nueva Línea generó multitud de rumores en el panorama de las verbenas en Canarias. Tras realizar varios cambios enigmáticos en sus redes sociales, las cantantes disiparon las dudas mediante un vídeo conjunto. Según detallaron a este periódico, la nueva formación ofrecerá música “siguiendo en su línea”, aunque avanzaron que probarán nuevos géneros musicales dirigidos a todo tipo de público.
Durante su estancia en el Cook Music Fest, donde actuó el artista puertorriqueño Elvis Crespo, las componentes confesaron que les entusiasmaría firmar una colaboración con el autor de Suavemente. Por ahora, las artistas prefieren no concretar el calendario de conciertos ni los detalles de su primer espectáculo de formato propio.
Los motivos de la ruptura con la orquesta tinerfeña
La marcha de las cantantes se produjo a comienzos de julio de 2026, en un momento de máxima exposición para la agrupación de Tenerife. La dirección de Nueva Línea atribuyó la salida en un comunicado a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”. La orquesta tinerfeña continúa su actividad con un nuevo plantel de voces.
La antigua formación de las vocalistas había alcanzado una gran repercusión dentro y fuera del Archipiélago gracias a la viralidad de sus vídeos en TikTok e Instagram. Entre sus éxitos recientes destacan las canciones Un beso, Noche de copas y el tema Al golpito, una colaboración grabada junto al cantante grancanario Quevedo.