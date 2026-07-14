Las cuatro exvocalistas de Nueva Línea ‘despejan’ el misterio sobre su futuro

Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, las cuatro cantantes que dejaron recientemente la orquesta tinerfeña Nueva Línea, han confirmado que continuarán juntas sobre los escenarios. Las artistas han anunciado este lunes la puesta en marcha de una nueva formación musical tras varios días de rumores sobre su futuro.
La noticia se ha conocido a través de un vídeo difundido en las redes sociales de las intérpretes. La publicación despeja una de las principales incógnitas surgidas después de su salida de Nueva Línea, uno de los grupos canarios con mayor repercusión reciente dentro y fuera de las Islas.
El nuevo proyecto permitirá que las cuatro vocalistas mantengan el equipo artístico que protagonizó algunas de las actuaciones y vídeos más compartidos de la orquesta. Por el momento, el material disponible no concreta el nombre definitivo de la formación, su calendario de conciertos ni las características del espectáculo.
Las cuatro excantantes de Nueva Línea continuarán juntas
El anuncio confirma que Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla no emprenderán caminos separados, como se había planteado tras conocerse la ruptura.
Las cuatro artistas habían evitado pronunciarse públicamente sobre sus próximos pasos. Sin embargo, determinados cambios realizados en sus cuentas personales despertaron las sospechas de sus seguidores.
Entre esos movimientos figuraban la retirada de publicaciones relacionadas con Nueva Línea y la utilización de imágenes y números enigmáticos en sus perfiles. Estas coincidencias alimentaron la posibilidad de que preparasen una iniciativa conjunta, aunque hasta este lunes no existía una confirmación expresa.
Qué ocurrió con Nueva Línea
La separación se conoció a comienzos de julio, cuando Nueva Línea comunicó que iniciaba una nueva etapa con cambios en su formación vocal.
La dirección de la orquesta atribuyó la decisión a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”. El comunicado también aclaraba que el resto de los integrantes continuaría vinculado al proyecto y que la formación mantendría su actividad con nuevas voces.
La salida se produjo en un momento de gran exposición pública para Nueva Línea. La orquesta había ampliado su popularidad gracias a vídeos difundidos en TikTok e Instagram, además de canciones como Un beso y Noche de copas. También había estrenado recientemente Al golpito, su colaboración con el artista grancanario Quevedo.
La marcha de las cuatro vocalistas provocó numerosas reacciones entre los seguidores de la música verbenera canaria. Desde entonces, Nueva Línea ha mantenido su intención de continuar con una nueva primera línea de cantantes, mientras las antiguas integrantes preparaban el proyecto anunciado ahora.