De cantar ‘Una noche de copas’ en verbenas de Tenerife a colaborar con Quevedo: el año que cambió para siempre a Nueva Línea

La salida de Alicia, Sofía, Raquel y Mayte de Nueva Línea cierra una etapa clave para la orquesta tinerfeña. En apenas unos meses, las cuatro vocalistas pasaron de liderar un fenómeno nacido en las verbenas de Tenerife a situar el sonido de las orquestas canarias en redes, escenarios nacionales y televisión.
La formación comunicó esta semana una reestructuración de su primera línea vocal por “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”, según el comunicado difundido por la propia orquesta. La decisión ha derivado en cancelaciones, versiones cruzadas y una fuerte reacción entre sus seguidores.
El despegue de Nueva Línea
El nombre de Nueva Línea empezó a crecer con fuerza a comienzos de 2026. La orquesta, nacida en Arafo y con más de 30 años de trayectoria, encontró una nueva dimensión gracias a TikTok, donde superó los 600.000 seguidores en apenas un año. Uno de sus vídeos más virales, con la versión de Una noche de copas, rozaba los 35 millones de visualizaciones.
Aquel éxito no se entendía solo por la canción. También por la imagen fresca de sus cuatro voces femeninas. Sofía, Raquel, Mayte y Alicia, de entre 18 y 24 años, se convirtieron en la cara más reconocible de una orquesta que conectó con un público joven.
El fenómeno tenía una explicación sencilla: Nueva Línea trasladó a las plataformas digitales algo que en Canarias ya funcionaba desde hacía décadas. Ritmos de verbena, versiones populares, cercanía con el público y una puesta en escena pensada para ser compartida.
De Arafo a Las Ventas
El salto de Nueva Línea no se quedó en las redes. El 1 de febrero, la orquesta actuó en Live Las Ventas, en Madrid, dentro de la emblemática plaza. En aquella actuación, las cuatro vocalistas lideraron una noche marcada por la mezcla de ritmos tradicionales y pop bailable.
El concierto confirmó que la viralidad tenía recorrido fuera del móvil. Nueva Línea dejó de ser solo un grupo comentado en TikTok para convertirse en una propuesta capaz de reunir público lejos de Canarias.
En febrero, la orquesta ya aparecía descrita como uno de los fenómenos musicales del momento. La formación había firmado con Universal y contaba con ofertas para actuar en Estados Unidos, México, Suecia y distintos puntos de España, según publicó DIARIO DE AVISOS.
En esa etapa, las cuatro vocalistas fueron señaladas por el propio entorno de la orquesta como parte fundamental del “pepinazo” del grupo. José Marrero, saxofonista y director fundador de Nueva Línea, subrayó entonces el papel de las cantantes en ese crecimiento.
El escaparate nacional con Quevedo
La consolidación llegó en abril, cuando Quevedo llevó a Nueva Línea al plató de La Revuelta. El artista grancanario actuó junto a la orquesta tinerfeña y Elvis Crespo en el programa de David Broncano, en una aparición que reforzó la presencia de las verbenas canarias en la televisión nacional.
En esa actuación, las chicas de Nueva Línea acompañaron a Quevedo en Al Golpito. La escena funcionó como escaparate para una estética y un sonido que hasta entonces habían crecido sobre todo en fiestas populares, redes sociales y plataformas musicales.
Para muchos seguidores, aquel momento simbolizó el punto más alto de la etapa de Alicia, Sofía, Raquel y Mayte en el grupo. Nueva Línea ya no era solo una orquesta de moda en Canarias. Era una marca reconocible para una parte del público joven de toda España.
Una etapa marcada también por tensiones
El crecimiento de Nueva Línea no estuvo exento de ruido. En enero, la orquesta Primera Marcha emitió un comunicado para aclarar malentendidos surgidos en redes tras la viralidad de Nueva Línea. En aquel texto, Primera Marcha negó rivalidades, pero habló de bloqueos y presiones en sus primeros meses de actividad.
Ahora, la salida de las cuatro vocalistas ha abierto una nueva crisis. La versión inicial de la orquesta apunta a discrepancias internas sobre la gestión de la imagen del grupo.
El creador de contenidos Javi Hoyos difundió la versión que, según explicó, le trasladó la dirección de Nueva Línea. De acuerdo con ese relato, el grupo niega que prescindiera de ellas de forma unilateral y sostiene que las vocalistas habrían decidido marcharse tras discrepancias vinculadas al uso de la imagen de la formación y a un supuesto contrato con nuevas cláusulas.
El impacto en la agenda de verano
La ruptura ya ha tenido consecuencias en la programación de conciertos. El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla comunicó la cancelación de la actuación prevista para este jueves, 9 de julio, en el barrio de Las Aguas. También queda afectada la presencia de Nueva Línea en el ResisTIME Live Fest de La Palma.
Con este escenario, el paso de las cuatro vocalistas por Nueva Línea queda ligado a una de las etapas de mayor exposición de la orquesta. Fueron la cara visible de un fenómeno que llevó la verbena canaria desde Arafo hasta Madrid, TikTok y la televisión nacional.
Su salida abre ahora una nueva fase para todas las partes: para Nueva Línea, que deberá recomponer su primera línea vocal en plena temporada de verano; y para Alicia, Sofía, Raquel y Mayte, cuyo futuro artístico queda pendiente de los próximos pasos que decidan dar.