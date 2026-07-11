Está en Tenerife y es una de las mejores cafeterías de España: el tesoro oculto en un patio canario del siglo XVIII

Una cafetería de Tenerife, situada oficialmente entre las mejores de España tras recibir un prestigioso galardón nacional, destaca por su especialización en pastelería artesanal y bollería francesa, una propuesta gastronómica que se desarrolla en el interior de un singular patio canario que data del siglo XVIII.
Makika&Co obtuvo el premio The Best Coffee Shops en el marco del II Congreso Coffee Shop’s. Este reconocimiento incluye al negocio en una selecta lista de los 61 mejores establecimientos especializados en café de todo el país, lo que consolida la oferta de restauración de la Isla.
La valoración de los usuarios en plataformas de referencia como TripAdvisor resalta la combinación de su entorno arquitectónico con productos específicos. Entre ellos destacan los croissants elaborados a diario y su mermelada artesanal, servidos en una atmósfera que invita a la calma en pleno casco histórico del municipio tinerfeño.
Cafetería con un espacio singular en una casona histórica
El proyecto gastronómico abrió sus puertas el 2 de febrero de 2016 con el objetivo de ofrecer repostería de inspiración francesa de elaboración propia. Su ubicación fija se encuentra en el número 15 de la calle San Juan, en pleno centro de San Cristóbal de La Laguna.
El principal atractivo arquitectónico de la cafetería es su patio interior, integrado en una antigua casona del siglo XVIII rodeada de vegetación. El horario de apertura habitual se establece de martes a sábado, desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, y la atención al público se realiza exclusivamente por orden de llegada, sin opción de gestionar reservas previas para el servicio ordinario.
Nuevo servicio exclusivo de brunch dominical
Como novedad dentro de su modelo de negocio, el establecimiento incorpora un servicio denominado brunch de autor. Esta experiencia gastronómica cuenta con la particularidad de que se celebrará únicamente un domingo al mes, con un menú diferente e irrepetible en cada edición, alejado del formato de buffet tradicional.
Para acceder a estas jornadas dominicales específicas, que disponen de dos turnos horarios, el sistema de acceso cambia respecto al resto de la semana. Las plazas son muy limitadas para preservar la calidad del servicio y los clientes deben realizar una reserva previa obligatoria a través de la página web oficial del espacio, donde también se publican las fechas de cada convocatoria.