Los mejores helados de Canarias: los que solo podrás comer en las Islas

Canarias también se descubre a través de sus helados. Más allá de las playas, el sol y los paseos junto al mar, el Archipiélago ofrece una amplia variedad de sabores que mezclan tradición, producto local y creatividad: desde el gofio hasta el plátano, pasando por el queso, la miel de palma o las frutas tropicales.
En verano, probar un buen helado se convierte casi en una parada obligatoria para quienes visitan las Islas. Estos son algunos de los mejores helados de Canarias, esos que merece la pena pedir al menos una vez y que ayudan a entender, cucharada a cucharada, la identidad gastronómica del Archipiélago.
Helado de gofio
El helado de gofio es una de esas elaboraciones que conectan directamente con la identidad gastronómica de Canarias. Nacido de uno de los productos más tradicionales del Archipiélago, este postre ha logrado abrirse paso en heladerías, restaurantes y cartas de cocina canaria como una forma dulce y refrescante de reinterpretar un alimento ligado durante generaciones a la vida cotidiana de las Islas.
Su sabor es inconfundible. El gofio aporta un toque tostado, ligeramente cereal y muy aromático, que combina especialmente bien con bases cremosas de leche, nata o incluso miel de palma. El resultado es un helado con personalidad propia, alejado de los sabores más habituales, pero cada vez más demandado tanto por residentes como por visitantes que buscan probar algo auténticamente canario.
En los últimos años, el helado de gofio se ha consolidado como un pequeño emblema de la repostería isleña contemporánea. Mantiene la memoria de un producto humilde y esencial en la historia de Canarias, pero lo presenta en un formato moderno, veraniego y popular, capaz de conquistar a quienes se acercan por primera vez al sabor más tradicional del Archipiélago.
Helado ‘de fiesta’
En cada fiesta de pueblo en Gran Canaria hay un protagonista que refresca los días más calurosos y acompaña los recuerdos de infancia: ‘helados de fiesta’. Este producto artesanal mezcla los sabores del mango, fresa y coco, para convertirse en un clásico imprescindible de las celebraciones populares de la Isla.
Su nombre no es casual. Estos helados servidos en vaso de plástico o cucurucho, deben su fama precisamente a su presencia en las fiestas patronales de numerosos municipios grancanarios. Se venden en puestos ambulantes, heladerías y zonas costeras, donde se han ganado un lugar en el corazón —y el paladar— de los residentes.
Helados California
Los Helados California llevan más de 60 años haciendo las delicias de tinerfeños y visitantes y, curiosamente, destacan por su simpleza.
Existen de tres sabores, fresa, nata y una mezcla de ambos, y la variedad de siropes -el de fresa es el más mítico-, marcan la diferencia.
Ubicado en una nave de la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, los conductores de los Helados California recorren la ciudad. Aunque nunca faltan en la playa de Las Teresitas, pueden verse tanto por la zona centro como por los barrios capitalinos.
Polos San Telmo
El repaso por los sabores más auténticos nos lleva hasta la Isla de La Palma, donde los Polos San Telmo se han consolidado como un auténtico símbolo insular. Se trata de polos de hielo y crema elaborados con productos cien por cien naturales. Entre sus opciones más deseadas destaca el clásico corte de helado, una opción que marca la diferencia por la calidad de sus ingredientes y que se mantiene como un referente de la repostería artesanal palmera.