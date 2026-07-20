‘Mira quién viene a cenar’ se estrena con Lydia Lozano

La periodista y colaboradora televisiva Lydia Lozano es la gran invitada de Mira quién viene a cenar, el nuevo formato de entretenimiento que Televisión Canaria estrena este lunes, a las 22.30 horas. Al frente del programa está el coreógrafo y presentador tinerfeño Rafa Méndez junto a la chef lanzaroteña Luna Zacharias, que copresenta este espacio en el que la gastronomía y las conversaciones más personales se convierten en el hilo conductor.
CONFIDENCIAS, HUMOR, EMOCIÓN
En cada programa, Rafa Méndez abre las puertas de su casa para compartir mesa con invitados de relevancia del panorama cultural y social, mientras Luna Zacharias diseña y prepara un menú elaborado con producto local, recetas sencillas y una cocina saludable que acompaña cada encuentro. Juntos conducen un formato de confidencias, humor, emociones y momentos inesperados, en torno a unas veladas que va a inaugurar uno de los referentes de la televisión nacional.
Madrileña de nacimiento, pero profundamente vinculada a La Palma, isla de origen de toda su familia, Lydia Lozano protagoniza hoy una noche muy especial marcada por los recuerdos, las confesiones y la emoción. Además, el programa culminará con una sorpresa que propiciará un emotivo reencuentro familiar, uno de los momentos más destacados de este primer episodio.
Mira quién viene a cenar es una producción de Report Line Producción Audiovisual para Televisión Canaria, grabada en los estudios de Plató del Atlántico, donde cada semana se recrea el ambiente cálido y cercano que caracteriza al formato.
ANFITRIONES
Rafa Méndez, nacido en Puerto de la Cruz, alcanzó una enorme popularidad tras su paso como profesor por Fama, ¡a bailar! A lo largo de su trayectoria ha firmado espectáculos como Los Siete de Rafa Méndez, de gira por Canarias, Madrid y Andalucía, y Canarias, no solo plátanos. También ha trabajado como coreógrafo en las giras de Mónica Naranjo y ha formado parte del jurado de otros talent shows, como Baila como puedas.
Luna Zacharias inició su formación como actriz en Madrid a los 18 años, etapa en la que descubrió su pasión por la cocina. Es autora del libro Recetas ricas en buen humor, regenta un restaurante en Lanzarote y ha convertido la gastronomía saludable en su sello, combinándola con la práctica del yoga y la divulgación de hábitos de vida equilibrados.